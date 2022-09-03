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https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-شمال-سوريا-1067233984.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T14:46+0000
2022-09-03T14:46+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش تمكن من تحييد إثنين من "التنظيم الإرهابي"، بحسب وكالة "الأناضول".واتهمت العنصرين بإطلاق أعيرة نارية استفزازية لتقويض أجواء الأمن في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.ونفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، وحزب العمال الكردستاني.وساهمت هذه العمليات في تطهير آلاف الكيلو مترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.
https://sputnikarabic.ae/20220902/ارتفاع-أسعار-كهرباء-وغاز-القطاع-الصناعي-في-تركيا-1067180771.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا

14:46 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش تمكن من تحييد إثنين من "التنظيم الإرهابي"، بحسب وكالة "الأناضول".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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أمس, 11:05 GMT
واتهمت العنصرين بإطلاق أعيرة نارية استفزازية لتقويض أجواء الأمن في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.
ونفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، وحزب العمال الكردستاني.
وساهمت هذه العمليات في تطهير آلاف الكيلو مترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.
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