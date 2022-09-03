https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-شمال-سوريا-1067233984.html
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T14:46+0000
2022-09-03T14:46+0000
2022-09-03T14:46+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش تمكن من تحييد إثنين من "التنظيم الإرهابي"، بحسب وكالة "الأناضول".واتهمت العنصرين بإطلاق أعيرة نارية استفزازية لتقويض أجواء الأمن في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.ونفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، وحزب العمال الكردستاني.وساهمت هذه العمليات في تطهير آلاف الكيلو مترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.
https://sputnikarabic.ae/20220902/ارتفاع-أسعار-كهرباء-وغاز-القطاع-الصناعي-في-تركيا-1067180771.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا
تابعنا عبر
أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، تحييد عنصرين من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الجيش تمكن من تحييد إثنين من "التنظيم الإرهابي"، بحسب وكالة "الأناضول"
.
واتهمت العنصرين بإطلاق أعيرة نارية استفزازية لتقويض أجواء الأمن في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.
ونفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا)، وحزب العمال الكردستاني.
وساهمت هذه العمليات في تطهير آلاف الكيلو مترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.