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https://sputnikarabic.ae/20220903/غازبروم--شركة-سيمنز-عثرت-على-أعطال-في-نورد-ستريم-لكن-لا-يوجد-مكان-لإصلاحها-1067221295.html
غازبروم: شركة "سيمنز" عثرت على أعطال في نورد ستريم لكن لا يوجد مكان لإصلاحها
غازبروم: شركة "سيمنز" عثرت على أعطال في نورد ستريم لكن لا يوجد مكان لإصلاحها
أعلنت غازبروم" الروسية أن شركة "سمينز" تشارك في أعمال إصلاح وحدة "نورد ستريم" وتكتشف الأعطال وهي جاهزة لإصلاحها، ولكن لا يوجد مكان لذلك. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T09:25+0000
2022-09-03T09:25+0000
اقتصاد
شركة غازبروم
السيل الشمالي 2
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وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "تشارك شركة سيمنز في أعمال الإصلاح وفقا للعقد الحالي، وتقوم باكتشاف الأعطال، وتوقيع قانون للكشف عن تسرب الزيت، وهي جاهزة لإصلاحها. فقط لا يوجد مكان للإصلاح".وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، التي نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة دوار الضغط المنخفض والمتوسط".وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2 المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائي GPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز".
https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
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اقتصاد, شركة غازبروم, السيل الشمالي 2
اقتصاد, شركة غازبروم, السيل الشمالي 2

غازبروم: شركة "سيمنز" عثرت على أعطال في نورد ستريم لكن لا يوجد مكان لإصلاحها

09:25 GMT 03.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت غازبروم" الروسية أن شركة "سمينز" تشارك في أعمال إصلاح وحدة "نورد ستريم" وتكتشف الأعطال وهي جاهزة لإصلاحها، ولكن لا يوجد مكان لذلك.
وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم السبت: "تشارك شركة سيمنز في أعمال الإصلاح وفقا للعقد الحالي، وتقوم باكتشاف الأعطال، وتوقيع قانون للكشف عن تسرب الزيت، وهي جاهزة لإصلاحها. فقط لا يوجد مكان للإصلاح".
وكشفت شركة "غازبروم"، في وقت سابق، وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.
وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، التي نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة دوار الضغط المنخفض والمتوسط".
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أمس, 16:37 GMT
وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2 المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائي GPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز".
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