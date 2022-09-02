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https://sputnikarabic.ae/20220902/غازبروم-ترسل-خطابا-بأعطال-محرك-التيار-الشمالي-وضرورة-قيام-شركة-سيمنز-بإصلاحه-1067206873.html
إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي 1" إلى أجل غير مسمى
إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي 1" إلى أجل غير مسمى
نشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في تورين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:37+0000
2022-09-02T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائي GPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي 1" إلى أجل غير مسمى

16:37 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 02.09.2022)
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شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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نشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في تورين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.
وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في تلغرام أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".
وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الزيت في وصلة قابس الكبل للوحة الفرعية BPE2المضمنة في المحرك.. وتم العثور على الزيت أيضًا في منطقة خط الكابلات في الصندوق الطرفي الخارجي لنظام التحكم التلقائي GPA خارج غلاف الضوضاء والعزل الحراري. كما تم التوقيع على تقرير كشف تسرب الزيت من قبل ممثلي شركة سيمنز".

"وتم تلقي تحذير من روستشنادزور من روسيا بأن الأعطال والأضرار المكتشفة لا تسمح بالتشغيل الآمن الخالي من المخاطر لمحرك التوربينات الغازية. في هذا الصدد، من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة وتعليق التشغيل الإضافي لوحدة ضخ الغاز ترينت 60 فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المحددة".

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