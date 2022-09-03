https://sputnikarabic.ae/20220903/قصف-أوكراني-يتسبب-بقطع-تغذية-الكهرباء-من-محطة-زابوروجيه-النووية-لمناطق-سيطرة-كييف-1067234097.html
قصف أوكراني يتسبب بقطع تغذية الكهرباء من محطة زابوروجيه النووية لمناطق سيطرة كييف
قصف أوكراني يتسبب بقطع تغذية الكهرباء من محطة زابوروجيه النووية لمناطق سيطرة كييف
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار قطع التيار الكهربائي من محطة زابوروجيه النووية إلى مناطق سيطرة نظام كييف نتيجة عطل ناجم عن قصف أوكراني. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T14:46+0000
2022-09-03T14:46+0000
2022-09-03T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو-سبوتنيك. وقالت سلطات مدينة إنيرغودار، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "يعمل المختصون لإعادة تشغيل خط كهرباء تضرر نتيجة قصف من جانب القوات الأوكرانية، وجرى تحديد الأضرار في الخطين 330 و750. يقول الخبراء في موقع العمل إن التيار الكهربائي الذي تولده وحدات الطاقة متذبذب، وقد تم قطع التيار الكهربائي الذي يغذي المناطق الواقعة تحت سيطرة أوكرانيا بسبب الأعطال الفنية". في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة جديدة للقوات الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، لإنزال قوات والاستيلاء على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، ما أسفر عن مقتل 47 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب. وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إنه "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية. وفي 2 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة". وأوضحت الدفاع الروسية أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد القوميون الأوكرانيون خلال الاستفزاز الفاشل 47 مسلحًا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب، و23 جريحًا".
https://sputnikarabic.ae/20220903/سلطات-إنرغودار-تعلن-تعليق-إمدادات-الكهرباء-إلى-أوكرانيا-من-محطة-زابوروجيه-1067228277.html
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أخبار أوكرانيا
قصف أوكراني يتسبب بقطع تغذية الكهرباء من محطة زابوروجيه النووية لمناطق سيطرة كييف
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أعلنت سلطات مدينة إنرغودار قطع التيار الكهربائي من محطة زابوروجيه النووية إلى مناطق سيطرة نظام كييف نتيجة عطل ناجم عن قصف أوكراني.
موسكو-سبوتنيك. وقالت سلطات مدينة إنيرغودار، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "يعمل المختصون لإعادة تشغيل خط كهرباء تضرر نتيجة قصف من جانب القوات الأوكرانية، وجرى تحديد الأضرار في الخطين 330 و750. يقول الخبراء في موقع العمل إن التيار الكهربائي الذي تولده وحدات الطاقة متذبذب، وقد تم قطع التيار الكهربائي الذي يغذي المناطق الواقعة تحت سيطرة أوكرانيا بسبب الأعطال الفنية".
وأضافت سلطات إنرغودار أن وحدتي الكهرباء الخامسة والسادسة بمحطة زابوروجيه في حالة تسمح بتشغيلهما، كما أكدت أن مستوى الإشعاع في المحطة طبيعي.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة جديدة للقوات الأوكرانية، مساء أمس الجمعة، لإنزال قوات والاستيلاء على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، ما أسفر عن مقتل 47 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إنه "على الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حاول نظام كييف مرة أخرى الاستيلاء على محطة الطاقة النووية. وفي 2 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، حاولت قوات أوكرانية إنزال جنودها في منطقة زابوروجيه في محاولة للاستيلاء على المحطة، إلا أن القوات الروسية تمكنت من إحباط تلك المحاولة".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، فقد القوميون الأوكرانيون خلال الاستفزاز الفاشل 47 مسلحًا، من بينهم 10 مرتزقة أجانب، و23 جريحًا".