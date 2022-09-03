https://sputnikarabic.ae/20220903/واشنطن-تؤكد-أهمية-العمل-مع-المبعوث-الأممي-في-ليبيا-لوضع-خارطة-طريق-وإجراء-انتخابات-مبكرة-1067230028.html
واشنطن تؤكد أهمية العمل مع المبعوث الأممي في ليبيا لوضع خارطة طريق وإجراء انتخابات مبكرة
واشنطن تؤكد أهمية العمل مع المبعوث الأممي في ليبيا لوضع خارطة طريق وإجراء انتخابات مبكرة
أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T12:49+0000
2022-09-03T12:49+0000
2022-09-03T12:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشدد نورلاند، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على "الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد للاستقرار في ليبيا".واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، وأخرى موالية لرئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وقالت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأمور عادت تحت سيطرة قوات الدبيبة، وتم انسحاب قوات باشاغا باتجاه مصراته بعد أن تعرضت لكمين محكم من قوات الدبيبة".وأضافت المصادر، أن "قوات الردع (التابعة لحكومة الدبيبة) داخل طرابلس سيطرت على مقرات قوات النواصي (الموالية لحكومة باشاغا) بالكامل".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ليبيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تؤكد أهمية العمل مع المبعوث الأممي في ليبيا لوضع خارطة طريق وإجراء انتخابات مبكرة
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أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس.
وشدد نورلاند، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على "الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد للاستقرار في ليبيا".
واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، وأخرى موالية لرئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية راعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك
"، إن "الأمور عادت تحت سيطرة قوات الدبيبة، وتم انسحاب قوات باشاغا باتجاه مصراته بعد أن تعرضت لكمين محكم من قوات الدبيبة".
وأضافت المصادر، أن "قوات الردع (التابعة لحكومة الدبيبة) داخل طرابلس سيطرت على مقرات قوات النواصي (الموالية لحكومة باشاغا) بالكامل".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.