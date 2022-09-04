https://sputnikarabic.ae/20220904/أبو-الغيط-يدعو-لدعم-السودان-في-مواجهة-كارثتي-السيول-والفيضانات-1067278369.html

أبو الغيط يدعو لدعم السودان في مواجهة كارثتي السيول والفيضانات

أبو الغيط يدعو لدعم السودان في مواجهة كارثتي السيول والفيضانات

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان لمساعداته في مواجهة كوارث السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T17:10+0000

2022-09-04T17:10+0000

2022-09-04T17:10+0000

أخبار السودان اليوم

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أخبار العالم العربي

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وكشف المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن "الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد تسببت حتى الآن في وفاة 112 شخصا وإصابة 115 آخرين وتدمير كلي لـ 34944 منزلاً وانهيار جزئي لـ 49096 منزلاً".وأكد أبو الغيط في بيان اليوم التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته في مواجهة كوارث السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد.وحذر من خطورة الوضع الإنساني وضرورة الاستجابة والتحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات تلك الأزمة الإنسانية الخطيرة.ونقل بيان جامعة الدول العربية عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي قوله إن "الجامعة العربية تتواصل مع الجهات السودانية المعنية في الوقت الراهن من أجل وضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة الفجوة القائمة بين حجم الأضرار التي سببتها الكارثة ومستوى الاستجابة الحالية من جانب المجتمع الدولي".وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد ذكر في بيان منتصف الشهر الماضي، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ أيار/مايو، في السودان، شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد.وتعاني ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف، في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.ويشهد السودان سنوياً، بين حزيران/يونيو، وتشرين الأول/أكتوبر، أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تلحق أضراراً بالمساكن والبنى التحتية والمحاصيل.

https://sputnikarabic.ae/20220904/حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-ترتفع-إلى-112-حالة-وفاة-و115-مصابا-1067267602.html

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