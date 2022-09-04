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https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-8-عناصر-من-الشرطة-بنيران-مسلح-في-السليمانية-شمالي-العراق-1067282611.html
إصابة 8 عناصر من الشرطة بنيران مسلح في السليمانية شمالي العراق
إصابة 8 عناصر من الشرطة بنيران مسلح في السليمانية شمالي العراق
أصيب 8 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح نفذه شخص يستقل دراجة نارية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T20:07+0000
2022-09-04T20:07+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إن الحادث وقع في قضاء قرداغ التابع لمحافظة السليمانية.وأضافت أن هناك اشتباه في انتماء المسلح الذي قتل لاحقا برصاص قوات الأمن لتنظيم "داعش" الإرهابي.ونقلت عن مصادر أمنية مطلعة أن منفذ الهجوم كان يستقل دراجة نارية وشن هجوما بسلاح ناري وقنابل يدوية ما أدى إلى إصابة 8 من القوات الأمنية.وأكدت المصادر أن منفذ الهجوم قتل في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن بعد اقتحامه منزلا في المنطقة.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

إصابة 8 عناصر من الشرطة بنيران مسلح في السليمانية شمالي العراق

20:07 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أصيب 8 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح نفذه شخص يستقل دراجة نارية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.
وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إن الحادث وقع في قضاء قرداغ التابع لمحافظة السليمانية.
وأضافت أن هناك اشتباه في انتماء المسلح الذي قتل لاحقا برصاص قوات الأمن لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ونقلت عن مصادر أمنية مطلعة أن منفذ الهجوم كان يستقل دراجة نارية وشن هجوما بسلاح ناري وقنابل يدوية ما أدى إلى إصابة 8 من القوات الأمنية.
وأكدت المصادر أن منفذ الهجوم قتل في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن بعد اقتحامه منزلا في المنطقة.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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