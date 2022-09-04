https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-يعلن-مقتل-قيادي-بارز-في-داعش-واثنين-من-معاونيه---1067253215.html
العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:57+0000
2022-09-04T07:57+0000
2022-09-04T07:57+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".وذكر البيان أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر.وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-سامراء-لمواجهة-الإرهابيين-1067252881.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بحسب موقع "السومرية نيوز"
.
وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".
وذكر البيان أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر.
وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.
واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.