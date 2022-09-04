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العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:57+0000
2022-09-04T07:57+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".وذكر البيان أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر.وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-سامراء-لمواجهة-الإرهابيين-1067252881.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق يعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" واثنين من معاونيه

07:57 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad al-Rubaye
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) واثنين من معاونية في محافظة كركوك.
جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
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07:32 GMT
وقال البيان: "من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك".
وذكر البيان أن الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر.
وأوضحت أنه تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة القوة الجوية، أسفرت عن مقتل المدعو أمني قاطع الدبس والمكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونية.
واشار البيان إلى أن قوة من وكالة الاستخبارات وصلت المكان للتفتيش وعثرت على أشلاء القتلى.
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