https://sputnikarabic.ae/20220904/الاتحاد-الأوروبي-ينتظرنا-شتاء-صعب-1067283254.html
الاتحاد الأوروبي: ينتظرنا شتاء صعب
الاتحاد الأوروبي: ينتظرنا شتاء صعب
أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن قلقه من أن أوروبا "ينتظرها شتاء صعب، وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة"، على... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T20:41+0000
2022-09-04T20:41+0000
2022-09-04T20:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونقلت قناة "العربية" عن بوريل قوله بأن "اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتنا السياسية ونريد التخلص من هذا الوضع".جاءت تصريحات بوريل بالتزامن مع قرار ألمانيا وفنلندا والسويد بضخ أكثر من 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة.في السياق ذاته، وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار تقريبا) لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة.وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، اليوم الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وفي وقت سابق، نشرت شركة "غازبروم" الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في "تلغرام"، يوم الجمعة الماضي، أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: ينتظرنا شتاء صعب
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أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن قلقه من أن أوروبا "ينتظرها شتاء صعب، وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة"، على حد تعبيره.
ونقلت قناة "العربية" عن بوريل قوله بأن "اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتنا السياسية ونريد التخلص من هذا الوضع".
جاءت تصريحات بوريل بالتزامن مع قرار ألمانيا وفنلندا والسويد بضخ أكثر من 100 مليار يورو لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة.
في السياق ذاته، وافقت حكومة فنلندا
على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار تقريبا) لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة.
وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، اليوم الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وفي وقت سابق، نشرت شركة "غازبروم"
الروسية بيانا كشفت فيه وجود أعطال في توربين الضخ الخاص بخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1"، وضرورة قيام شركة "سيمنز" بإصلاحه بأسرع وقت.
وجاء في البيان الذي نشرته "غازبروم" على قناتها في "تلغرام"، يوم الجمعة الماضي، أنه "خلال أعمال الصيانة الروتينية على وحدة ضخ الغاز ترينت 60 (غي بي آ رقم 24) من كي سي بورتوفايا، نفذت بالاشتراك مع ممثلي سيمنز، تم الكشف عن تسرب النفط مع خليط من مركب مانع التسرب في موصلات الاتصالات الطرفية لخطوط الكابلات من أجهزة استشعار سرعة الدوار الضغط المنخفض والمتوسط".