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https://sputnikarabic.ae/20220904/الخارجية-الصينية-تطالب-الولايات-المتحدة-بسحب-قواتها-الموجودة-في-سوريا-1067274326.html
الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها الموجودة في سوريا
الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها الموجودة في سوريا
جددت الصين مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية مبينة عدم شرعية هذه القوات وفظاعة جرائمها المرتكبة، كما لفتت إلى آثار الإجراءات القسرية... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:54+0000
2022-09-04T15:54+0000
أخبار سوريا اليوم
الصين
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأحد، بالتزامن مع الرسالتين اللتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الممارسات الأمريكية في سوريا: “إنه أمر مروع أن نرى الحجم الهائل والنهب الأمريكي في سوريا والذي كان مستمراً في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من أزمة استمرت لأكثر من عقد من الزمن وأزمة إنسانية خطيرة تواجه شعبها”، حسبما ذكرته الوكالة السورية "سانا".وأردف جيان: "فرضت أمريكا إجراءات قسرية اقتصادية قاسية على سوريا ما أدى إلى حرمان سكانها من احتياجاتهم الأساسية للحياة وإعاقة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في البلاد".وأضاف جيان: "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء وجودها العسكري غير القانوني وعملياتها في سوريا ووقف الإجراءات أحادية الجانب والتوقف عن سرقة النفط والحبوب كما عليها أن ترد للشعب السوري ثرواته التي هي حق له".
https://sputnikarabic.ae/20220904/سوريا-تدين-التدخل-الأمريكي-في-الصين-1067261097.html
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أخبار سوريا اليوم, الصين
أخبار سوريا اليوم, الصين

الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها الموجودة في سوريا

15:54 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
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جددت الصين مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية مبينة عدم شرعية هذه القوات وفظاعة جرائمها المرتكبة، كما لفتت إلى آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على تدهور الوضع الإنساني في سوريا.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأحد، بالتزامن مع الرسالتين اللتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الممارسات الأمريكية في سوريا: “إنه أمر مروع أن نرى الحجم الهائل والنهب الأمريكي في سوريا والذي كان مستمراً في الوقت الذي تحاول فيه البلاد الخروج من أزمة استمرت لأكثر من عقد من الزمن وأزمة إنسانية خطيرة تواجه شعبها”، حسبما ذكرته الوكالة السورية "سانا".

ولفت جيان إلى أن "التدخل الأمريكي المتكرر وخاصة العسكري تسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين في سوريا وخسائر اقتصادية لا تقدر بثمن إضافة إلى تشريد الملايين من السكان".

وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
سوريا تدين التدخل الأمريكي في الصين
11:37 GMT
وأردف جيان: "فرضت أمريكا إجراءات قسرية اقتصادية قاسية على سوريا ما أدى إلى حرمان سكانها من احتياجاتهم الأساسية للحياة وإعاقة التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في البلاد".

وتابع: "تسيطر القوات الأمريكية على النفط والغاز الطبيعي وموارد الدولة الأخرى وما زالوا يحتلون حقول النفط الرئيسة كما نهبوا أكثر من 80% من إنتاج النفط في البلاد وأحرقوا ونهبوا مخزون القمح في سوريا ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فيها.

وأضاف جيان: "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء وجودها العسكري غير القانوني وعملياتها في سوريا ووقف الإجراءات أحادية الجانب والتوقف عن سرقة النفط والحبوب كما عليها أن ترد للشعب السوري ثرواته التي هي حق له".
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