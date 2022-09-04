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https://sputnikarabic.ae/20220904/سقوط-مروحية-تابعة-للجيش-السوري-في-مدينة-حماة-ومقتل-طاقمها-1067252751.html
سقوط مروحية تابعة للجيش السوري في مدينة حماة ومقتل طاقمها
سقوط مروحية تابعة للجيش السوري في مدينة حماة ومقتل طاقمها
أعلنت وزارة الدفاع السورية سقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الأحد، شمال شرقي مدينة حماه خلال مهمة تدريبية إثر عطل فني، ومقتل طاقمها. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:21+0000
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العالم العربي
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دمشق-سبوتنيك. وذكرت الدفاع السورية، في بيان "سقوط مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماه خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى استشهاد طاقم المروحية".وأضاف المصدر أن "المروحية سقطت على أحد المنازل في حي الأربعين في حماة وسط سوريا وأحدثت أضرارا مادية".
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العالم العربي
العالم العربي

سقوط مروحية تابعة للجيش السوري في مدينة حماة ومقتل طاقمها

07:21 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / JOSE CENDONمروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي
مروحية إثيوبية - الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / JOSE CENDON
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أعلنت وزارة الدفاع السورية سقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الأحد، شمال شرقي مدينة حماه خلال مهمة تدريبية إثر عطل فني، ومقتل طاقمها.
دمشق-سبوتنيك. وذكرت الدفاع السورية، في بيان "سقوط مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماه خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى استشهاد طاقم المروحية".

وفي سياق متصل، أوضح مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "المروحية سقطت نتيجة خلل فني ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من 3 عسكريين".

وأضاف المصدر أن "المروحية سقطت على أحد المنازل في حي الأربعين في حماة وسط سوريا وأحدثت أضرارا مادية".
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