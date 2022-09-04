https://sputnikarabic.ae/20220904/السفير-الإثيوبي-في-روسيا-قد-نطلب-من-موسكو-صور-الأقمار-الصناعية-لتتبع-منسوب-النيل-الازرق-1067279654.html

السفير الإثيوبي في روسيا: قد نطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية لتتبع منسوب النيل الازرق

السفير الإثيوبي في روسيا: قد نطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية لتتبع منسوب النيل الازرق

أعلن السفير الإثيوبي لدى موسكو، أليمايهو تيغينو، أن أديس أبابا قد تطلب من موسكو دعمًا فنيًا في توفير صور الأقمار الصناعية لتتبع منسوب المياه في نهر النيل... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T17:56+0000

2022-09-04T17:56+0000

2022-09-04T17:56+0000

أخبار إثيوبيا

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الإثيوبي، في مقابلة مع "سبوتنيك": "الجانب الروسي يقترح دائمًا المساعدة التقنية، وإثيوبيا ترحب بها. المساعدة الفنية مهمة جدًا، إذا دعت إليها الحاجة، يمكننا التواصل [مع موسكو] حول مثل هذا الطلب. أعرف هذا الاقتراح من طرفهم وأعتقد أنه جيد".وكان السفير الإثيوبي لدى روسيا قد ذكر، في مقابلة سابقة مؤخرا مع "سبوتنيك"، أن 88% من أعمال بناء سد النهضة قد اكتملت، ومن المتوقع اكتمال الأعمال في نهاية العام المقبل؛ وشدد على أن إثيوبيا هي الوحيدة التي ستدير هذا السد.وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض، كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد تخزين المياه خلف السد وآليات تشغيله.وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينهم، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

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