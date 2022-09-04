https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-جنوب-سامراء-لمواجهة-الإرهابيين-1067252881.html
العراق... انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء لمواجهة "الإرهابيين"
العراق... انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء لمواجهة "الإرهابيين"
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T07:32+0000
2022-09-04T07:32+0000
2022-09-04T07:32+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال البيان إن "قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، أطلقت اليوم عملية تفتيش واسعة جنوب مدينة سامراء".وذكر البيان أن العملية الأمنية انطلقت بمشاركة اللواءين 43 – 41 لتفتيش مناطق تل الذهب والكشكرية والسجلة جنوب سامراء.وتأتي هذه العملية في إطار الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الأربعينية ومواصلة الجهود الأمنية وتفويت الفرصة على المجموعات الإرهابية ولمنع أي خرق أمني لاستهداف الزائرين.
https://sputnikarabic.ae/20220903/هل-تعمل-قوى-إقليمية-ودولية-على-استمرار-حالة-عدم-الاستقرار-في-العراق؟-1067243600.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء لمواجهة "الإرهابيين"
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال البيان إن "قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، أطلقت اليوم عملية تفتيش واسعة جنوب مدينة سامراء".
وذكر البيان أن العملية الأمنية انطلقت بمشاركة اللواءين 43 – 41 لتفتيش مناطق تل الذهب والكشكرية والسجلة جنوب سامراء.
وتأتي هذه العملية في إطار الخطط الموضوعة لتأمين طرق زائري الأربعينية ومواصلة الجهود الأمنية وتفويت الفرصة على المجموعات الإرهابية ولمنع أي خرق أمني لاستهداف الزائرين.