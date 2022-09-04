https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-يعلن-الإطاحة-بشبكة-لتجارة-المخدرات-في-واسط-1067262630.html
العراق يعلن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط
العراق يعلن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في محافظة واسط. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:13+0000
2022-09-04T12:13+0000
2022-09-04T12:14+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن مفارز الأمن الوطني في واسط نجحت في نصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم أجنبي الجنسية متلبسين.وأوضح البيان أن قوات الأمن العراقية ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة بلغت 13 كغ.وذكر أنه تم تسجيل أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.
https://sputnikarabic.ae/20220902/مجلس-الأمن-الدولي-يدعو-الأطراف-المتنازعة-في-العراق-إلى-ضبط-النفس-وبدء-الحوار-دون-تأخير-1067167482.html
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أخبار العراق اليوم
العراق يعلن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط
12:13 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في محافظة واسط.
جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن مفارز الأمن الوطني في واسط نجحت في نصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم أجنبي الجنسية متلبسين.
وأوضح البيان أن قوات الأمن العراقية
ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة بلغت 13 كغ.
وذكر أنه تم تسجيل أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات.