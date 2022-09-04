عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-جنوبي-الحديدة-1067262805.html
القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة
القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:21+0000
2022-09-04T12:21+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر موقعه، أن "الدفاعات الجوية لقوات العمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين مذخرة بقذائف هاون كانت تحلق فوق مواقع القوات في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]".واتهمت القوات المشتركة جماعة "الحوثيين" بـ "مواصلة خرقها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متفجرات وأخرى استطلاعية".ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.وتعد الطائرة هي العاشرة التي تعلن الحكومة اليمنية والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20220902/السعودية-أنصار-الله-غير-قادرة-على-تصنيع-الطائرات-المسيرة-إلا-بدعم-من-إيران-1067171027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_108:0:1641:1150_1920x0_80_0_0_693a5097817792a7ea315d876ed14b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

12:21 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرTelegram
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر موقعه، أن "الدفاعات الجوية لقوات العمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين مذخرة بقذائف هاون كانت تحلق فوق مواقع القوات في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]".
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
السعودية: "أنصار الله" غير قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة إلا بدعم من إيران
2 سبتمبر, 07:39 GMT
واتهمت القوات المشتركة جماعة "الحوثيين" بـ "مواصلة خرقها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متفجرات وأخرى استطلاعية".
ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.
وتعد الطائرة هي العاشرة التي تعلن الحكومة اليمنية والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала