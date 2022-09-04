https://sputnikarabic.ae/20220904/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-جنوبي-الحديدة-1067262805.html

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T12:21+0000

2022-09-04T12:21+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر موقعه، أن "الدفاعات الجوية لقوات العمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين مذخرة بقذائف هاون كانت تحلق فوق مواقع القوات في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]".واتهمت القوات المشتركة جماعة "الحوثيين" بـ "مواصلة خرقها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متفجرات وأخرى استطلاعية".ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.وتعد الطائرة هي العاشرة التي تعلن الحكومة اليمنية والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.

https://sputnikarabic.ae/20220902/السعودية-أنصار-الله-غير-قادرة-على-تصنيع-الطائرات-المسيرة-إلا-بدعم-من-إيران-1067171027.html

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