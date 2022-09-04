القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" جنوبي الحديدة
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisصنعاء
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر موقعه، أن "الدفاعات الجوية لقوات العمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين مذخرة بقذائف هاون كانت تحلق فوق مواقع القوات في مديرية حَيْس [جنوب شرقي الحديدة]".
واتهمت القوات المشتركة جماعة "الحوثيين" بـ "مواصلة خرقها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متفجرات وأخرى استطلاعية".
ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.
وتعد الطائرة هي العاشرة التي تعلن الحكومة اليمنية والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.
وتعد الطائرة هي العاشرة التي تعلن الحكومة اليمنية والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/ يونيو الماضي.
يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.
وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.