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https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يعلق-على-أنباء-استقالة-قديروف-1067283087.html
الكرملين يعلق على أنباء استقالة قديروف
الكرملين يعلق على أنباء استقالة قديروف
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه بعد عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد اجتماعا لمناقشة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T20:45+0000
2022-09-04T20:45+0000
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد عودته من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا لبحث القضايا الاقتصادية".وأوضح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "لا لم ينقل (أية رسائل)".وأضاف بيسكوف إن حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب سيعقد في المستقبل القريب.
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الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين, دميتري بيسكوف

الكرملين يعلق على أنباء استقالة قديروف

20:45 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه بعد عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد اجتماعا لمناقشة القضايا الاقتصادية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد عودته من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا لبحث القضايا الاقتصادية".

وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بعد وصوله إلى موسكو لحضور مراسم توديع رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، لم ينقل أي رسائل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "لا لم ينقل (أية رسائل)".
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وعلق بيسكوف على كلام قديروف حول استقالته من رئاسة الشيشان: "لقد رأينا هذه التصريحات، لنوجه الأمر على هذا النحو، إذا فهمت بشكل صحيح، فإن هذه التصريحات (حول الاستقالة) لم تتحقق بعد، على الأقل ننطلق من حقيقة أنه يواصل قيادة جمهورية الشيشان".
وأضاف بيسكوف إن حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب سيعقد في المستقبل القريب.
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