https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يعلق-على-أنباء-استقالة-قديروف-1067283087.html

الكرملين يعلق على أنباء استقالة قديروف

الكرملين يعلق على أنباء استقالة قديروف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه بعد عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد اجتماعا لمناقشة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T20:45+0000

2022-09-04T20:45+0000

2022-09-04T20:45+0000

الكرملين

دميتري بيسكوف

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وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد عودته من فلاديفوستوك، من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا لبحث القضايا الاقتصادية".وأوضح بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "لا لم ينقل (أية رسائل)".وأضاف بيسكوف إن حفل تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب سيعقد في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-يكشف-حيثيات-اتخاذ--القرار-بشأن-مشاركة-بوتين-في-قمة-مجموعة-العشرين--1067253067.html

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الكرملين, دميتري بيسكوف