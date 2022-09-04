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https://sputnikarabic.ae/20220904/مقتل-3-عسكريين-سوريين-بضربة-صاروخية-في-إدلب-1067250197.html
مقتل 3 عسكريين سوريين بضربة صاروخية في إدلب
مقتل 3 عسكريين سوريين بضربة صاروخية في إدلب
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، أوليغ يغوروف، أن مقاتلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا) قصفوا محافظة إدلب بصواريخ، ما أدى لمقتل 3 عسكريين... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T01:28+0000
2022-09-04T01:28+0000
إدلب
مركز المصالحة الروسي
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موسكو – سبوتنيك. وقال يغوروف في إحاطة إعلامية، "في محافظة إدلب نتيجة ضربة صاروخية للإرهابين على مواقع القوات الحكومية، قتل 3 عسكريين للقوات المسلحة السورية، وأصيب عسكري واحد".كما أشار المتحدث إلى أن خلال الـ24 ساعة الماضية، تم رصد 4 أعمال قصف من طرف مواقع تنظيم جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد إدلب.
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إدلب, مركز المصالحة الروسي
إدلب, مركز المصالحة الروسي

مقتل 3 عسكريين سوريين بضربة صاروخية في إدلب

01:28 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Basil Sahrtouh الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب
 الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Basil Sahrtouh
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، أوليغ يغوروف، أن مقاتلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا) قصفوا محافظة إدلب بصواريخ، ما أدى لمقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة واحد.
موسكو – سبوتنيك. وقال يغوروف في إحاطة إعلامية، "في محافظة إدلب نتيجة ضربة صاروخية للإرهابين على مواقع القوات الحكومية، قتل 3 عسكريين للقوات المسلحة السورية، وأصيب عسكري واحد".
كما أشار المتحدث إلى أن خلال الـ24 ساعة الماضية، تم رصد 4 أعمال قصف من طرف مواقع تنظيم جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد إدلب.
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