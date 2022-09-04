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https://sputnikarabic.ae/20220904/مدرب-باريس-سان-جيرمان-يوضح-سبب-عدم-الدفع-بنيمار-أساسيا-أمام-نانت-1067277100.html
مدرب باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم الدفع بنيمار أساسيا أمام نانت
مدرب باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم الدفع بنيمار أساسيا أمام نانت
قال المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف غالتيه، إنه لا ينبغي الإفراط في الحديث عن عدم مشاركة البرازيلي نيمار منذ البداية، خلال الفوز على نانت (3-0) في... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:35+0000
2022-09-04T16:35+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، رفض غالتيه الحديث عن استبعاد نيمار، مؤكدا أن جلوسه على مقاعد البدلاء يأتي ضمن سياسة التدوير الاعتيادية بالفريق.وأضاف غالتيه في تصريحات تلفزيوينة: "يقال أن هذا أمرا جديدا، لكنه التزام فيما يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالنسبة للجميع".وتابع: "نلعب كثيرا، كل 3 أيام، كل 4 أيام، الجميع يتفهم عدم إمكانية المشاركة في كامل دقائق المباريات".وأوضح: "لقد تحدثت عن الأمر مرتين، المرة الأولى مع كل لاعب، وفي المرة الثانية مع المجموعة بأكملها".وأردف: "أخبرتهم بأنه من الجيد أن تسير الأمور على هذا النحو، وأن عليهم أن يكونوا في الوضعية الصحيحة، وأن يقدروا مشاركة زملائهم".ويقدم نيمار مستويات متميزة في الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف خلال 5 مباريات، قبل المواجهة أمام نانت.وشارك نيمار على حساب كيليان مبابي في الشوط الثاني من مباراة نانت، حيث سجل فريقه سان جيرمان 24 هدفا في أول 6 جولات من الموسم.
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, نادي باريس سان جيرمان

مدرب باريس سان جيرمان يوضح سبب عدم الدفع بنيمار أساسيا أمام نانت

16:35 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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قال المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف غالتيه، إنه لا ينبغي الإفراط في الحديث عن عدم مشاركة البرازيلي نيمار منذ البداية، خلال الفوز على نانت (3-0) في الدوري الفرنسي.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، رفض غالتيه الحديث عن استبعاد نيمار، مؤكدا أن جلوسه على مقاعد البدلاء يأتي ضمن سياسة التدوير الاعتيادية بالفريق.
وأضاف غالتيه في تصريحات تلفزيوينة: "يقال أن هذا أمرا جديدا، لكنه التزام فيما يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالنسبة للجميع".
وتابع: "نلعب كثيرا، كل 3 أيام، كل 4 أيام، الجميع يتفهم عدم إمكانية المشاركة في كامل دقائق المباريات".
وأوضح: "لقد تحدثت عن الأمر مرتين، المرة الأولى مع كل لاعب، وفي المرة الثانية مع المجموعة بأكملها".
وأردف: "أخبرتهم بأنه من الجيد أن تسير الأمور على هذا النحو، وأن عليهم أن يكونوا في الوضعية الصحيحة، وأن يقدروا مشاركة زملائهم".
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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ويقدم نيمار مستويات متميزة في الموسم الحالي، حيث سجل 7 أهداف خلال 5 مباريات، قبل المواجهة أمام نانت.
وشارك نيمار على حساب كيليان مبابي في الشوط الثاني من مباراة نانت، حيث سجل فريقه سان جيرمان 24 هدفا في أول 6 جولات من الموسم.
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