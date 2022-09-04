https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-إثر-حادث-سير-في-نيجيريا-1067269633.html
مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث سير في نيجيريا
مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث سير في نيجيريا
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانغوجي – أباجي"، وسط نيجيريا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:32+0000
2022-09-04T14:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. نقل موقع "بي إم نيوز" المحلي، اليوم الأحد، عن مسؤول فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية، بيسي كاظم، قوله إن "حادث تصادم وقع صباحا بين حافلة وشاحنة على طول طريق يانغوجي أباجي ما أسفر عن مصرع 9 وإصابة 10".وتابع أن "22 شخصا كانوا على متن المركبتين وجميعهم من الذكور"، مشيرا إلى "تقديم الإسعافات الأولية لاثنين".وأضاف كاظم أنه تم "نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم إيداع الجثامين التسعة في مشرحة في المستشفى العام".وفي الـ18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرون جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع" بوسط نيجيريا.وفي السابع من تموز/يوليو الماضي، لقي 9 مدنيين مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا" شمالي نيجيريا.
https://sputnikarabic.ae/20220818/مصرع-10-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-15-آخرين-إثر-حادث-سير-وسط-نيجيريا-1066600086.html
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مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حادث سير في نيجيريا
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانغوجي – أباجي"، وسط نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك
. نقل موقع "بي إم نيوز" المحلي، اليوم الأحد، عن مسؤول فيلق السلامة على الطرق الفيدرالية، بيسي كاظم، قوله إن "حادث تصادم وقع صباحا بين حافلة وشاحنة على طول طريق يانغوجي أباجي ما أسفر عن مصرع 9 وإصابة 10".
وتابع أن "22 شخصا كانوا على متن المركبتين وجميعهم من الذكور"، مشيرا إلى "تقديم الإسعافات الأولية لاثنين".
وأضاف كاظم أنه تم "نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم إيداع الجثامين التسعة في مشرحة في المستشفى العام".
وفي الـ18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرون جراء اصطدام شاحنة بضائع وست مركبات أخرى على طول طريق "جوس-باوتشي السريع" بوسط نيجيريا
.
وفي السابع من تموز/يوليو الماضي، لقي 9 مدنيين مصرعهم وأُصيب 12 آخرون، جراء حادث تصادم أربع مركبات على طريق "كادونا-زاريا" شمالي نيجيريا.