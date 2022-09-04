https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-مهاجرين-أثناء-محاولة-عبور-نهر-حدودي-بين-المكسيك-والولايات-المتحدة-1067250920.html
مصرع 9 مهاجرين أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة
مصرع 9 مهاجرين أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، أن تسعة مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T04:35+0000
2022-09-04T04:35+0000
2022-09-04T04:35+0000
أخبار المكسيك
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أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، أن تسعة مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر المعهد الوطني للهجرة، في بيان، أن المهاجرين فارقوا الحياة غرقا وأُنقذ عشرات آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر "ريو غراندي" في المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة.وأوضح المعهد أن السلطات في الحدود تمكنت من إنقاذ 37 شخصا خلال عملية الإنقاذ، لكنها عثرت على ثلاثة ضحايا خلال البحث بينما عثر الحرس الأمريكي على الستة الآخرين.وأضاف أن المهاجرين جرفتهم تيارات قوية إلى نحو 1,6 كيلومترا جنوب الجسر الدولي الذي يربط بين إيغل باس وبييدراس نيغراس في المكسيك، مشيرا إلى توقيف 53 مهاجر غير نظامي خلال هذه العملية، واستمرار البحث للعثور على ضحايا آخرين محتملين.من جهتها، صرحت السلطات الأمريكية أن الحادث قد يكون الأسوأ في نهر ريو غراندي منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مجلس-النواب-المكسيكي-يصادق-على-مقترح-حكومي-لإلحاق-الحرس-الوطني-بالجيش-1067250657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
مصرع 9 مهاجرين أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة
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أعلنت السلطات المكسيكية، أمس السبت، أن تسعة مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم أثناء محاولة عبور نهر حدودي بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر المعهد الوطني للهجرة، في بيان، أن المهاجرين فارقوا الحياة غرقا
وأُنقذ عشرات آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر "ريو غراندي" في المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة.
وأوضح المعهد أن السلطات في الحدود تمكنت من إنقاذ 37 شخصا خلال عملية الإنقاذ، لكنها عثرت على ثلاثة ضحايا خلال البحث بينما عثر الحرس الأمريكي على الستة الآخرين.
وأضاف أن المهاجرين جرفتهم تيارات قوية إلى نحو 1,6 كيلومترا جنوب الجسر الدولي الذي يربط بين إيغل باس وبييدراس نيغراس في المكسيك، مشيرا إلى توقيف 53 مهاجر غير نظامي خلال هذه العملية، واستمرار البحث للعثور على ضحايا آخرين محتملين.
من جهتها، صرحت السلطات الأمريكية أن الحادث قد يكون الأسوأ في نهر ريو غراندي منذ سنوات.