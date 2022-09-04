https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-الأسطول-الحربي-المصري-في-2022-1067263359.html
معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022
معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022
يصنف الأسطول البحري الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا وهو ذات التصنيف الخاص بالجيش المصري في 2022، الذي يشمل جميع أنواع الأسلحة التابعة له. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:42+0000
2022-09-04T12:42+0000
2022-09-04T12:42+0000
رصد عسكري
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048697225_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_39f3e54131527906f0d49635b1031e40.jpg
ويمتلك الأسطول الحربي المصري 245 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات البحرية المصرية:وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن قواته البحرية نفذت تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي مع الأسطول الأمريكي الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.وبحسب بيان الجيش المصري، فإن الأسطول الأمريكي شارك بالمدمرة "يو إس إس ديلبرت دي بلاد"، بينما شاركت من البحرية المصرية كل من الفرقاطة الجلالة وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر.
https://sputnikarabic.ae/20200507/بينها-الأسطول-المصري-أضخم-7-أساطيل-حربية-في-العالم-2020-1045370302.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048697225_180:0:1113:700_1920x0_80_0_0_8c98b3f18b6d0d761a54bf1b52aee569.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022
تابعنا عبر
يصنف الأسطول البحري الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا وهو ذات التصنيف الخاص بالجيش المصري في 2022، الذي يشمل جميع أنواع الأسلحة التابعة له.
ويمتلك الأسطول الحربي المصري 245 وحدة بحرية، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتضم القوات البحرية المصرية:
وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن قواته البحرية
نفذت تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي مع الأسطول الأمريكي الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
وبحسب بيان الجيش المصري، فإن الأسطول الأمريكي شارك بالمدمرة "يو إس إس ديلبرت دي بلاد"، بينما شاركت من البحرية المصرية
كل من الفرقاطة الجلالة وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر.