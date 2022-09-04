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https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-الأسطول-الحربي-المصري-في-2022-1067263359.html
معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022
معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022
يصنف الأسطول البحري الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا وهو ذات التصنيف الخاص بالجيش المصري في 2022، الذي يشمل جميع أنواع الأسلحة التابعة له. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:42+0000
2022-09-04T12:42+0000
رصد عسكري
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويمتلك الأسطول الحربي المصري 245 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات البحرية المصرية:وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن قواته البحرية نفذت تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي مع الأسطول الأمريكي الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.وبحسب بيان الجيش المصري، فإن الأسطول الأمريكي شارك بالمدمرة "يو إس إس ديلبرت دي بلاد"، بينما شاركت من البحرية المصرية كل من الفرقاطة الجلالة وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر.
https://sputnikarabic.ae/20200507/بينها-الأسطول-المصري-أضخم-7-أساطيل-حربية-في-العالم-2020-1045370302.html
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رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن الأسطول الحربي المصري في 2022

12:42 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / FRED TANNEAUالفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية
الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / FRED TANNEAU
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يصنف الأسطول البحري الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا وهو ذات التصنيف الخاص بالجيش المصري في 2022، الذي يشمل جميع أنواع الأسلحة التابعة له.
ويمتلك الأسطول الحربي المصري 245 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

وتضم القوات البحرية المصرية:

حاملتي مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
48 سفينة دورية.
23 كاسحة ألغام بحرية.
وأعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن قواته البحرية نفذت تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي مع الأسطول الأمريكي الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2020
بينها الأسطول المصري… أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020
7 مايو 2020, 11:58 GMT
وبحسب بيان الجيش المصري، فإن الأسطول الأمريكي شارك بالمدمرة "يو إس إس ديلبرت دي بلاد"، بينما شاركت من البحرية المصرية كل من الفرقاطة الجلالة وحاملة المروحيات جمال عبد الناصر.
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
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