https://sputnikarabic.ae/20220905/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بارتكاب-150-خرقا-للهدنة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1067340809.html
أنصار الله تتهم التحالف العربي بارتكاب 150 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
أنصار الله تتهم التحالف العربي بارتكاب 150 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية "قوى العدوان" (التحالف العربي بقيادة السعودية والقوات اليمنية المتحالفة معها"، بارتكاب 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية،... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:52+0000
2022-09-05T21:52+0000
2022-09-05T21:52+0000
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وقال مصدر عسكري، بحسب وكالة "سبأ" التابعة لجماعة أنصار الله إم "خروقات العدوان تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود".وأضاف المصدر أنه تم رصد "أربعة خروق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شمال حيس بمحافظة الحديدة، وخرق بتجمعات عسكرية لعدد من آليات وأفراد من مرتزقة العدوان في العنين بجبل حبشي في محافظة تعز".وأشار المصدر العسكري إلى أنه كذلك تم "تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على معسكر اللواء 31 حماة إب"، مشيرا إلى أن هذا الخرق نتج عنه مقتل المساعد نعمان ناصر الرصاص وإصابة العقيد صلاح يحيى مطهر رئيس عمليات اللواء والجندي عبده علي العزي الجرعي وعبدالله علي عبدالله جميل ومحمد أحمد مسعد السلطان وإعطاب أحد الأطقم.وأشار المصدر إلى "تسجيل 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود".ورصد المصدر خروقات أخرى عبارة عن قصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، "حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب"، بحسب المصدر ذاته.وأشار كذلك إلى استهدف قصف مدفعي، لمواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة وغرب حرض والمزرق وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الصبة بالملاحيط ورازح بمحافظة صعدة.وأضاف المصدر أن من بين الخروقات كذلك "قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في جنوب وشمال حيس بمحافظة الحديدة وفي الصلو بمحافظة تعز وفي جبل العمدة بنجران وباتجاه الصيابة بوادي جارة في جيزان".
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بعرقلة-جهود-التهدئة-والحل-السلمي-للأزمة-1067336107.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أنصار الله تتهم التحالف العربي بارتكاب 150 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
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اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية "قوى العدوان" (التحالف العربي بقيادة السعودية والقوات اليمنية المتحالفة معها"، بارتكاب 150 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مصدر عسكري، بحسب وكالة "سبأ" التابعة لجماعة أنصار الله إم "خروقات العدوان تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود".
وأضاف المصدر أنه تم رصد "أربعة خروق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شمال حيس بمحافظة الحديدة، وخرق بتجمعات عسكرية لعدد من آليات وأفراد من مرتزقة العدوان في العنين بجبل حبشي في محافظة تعز".
وأشار المصدر العسكري إلى أنه كذلك تم "تسجيل خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على معسكر اللواء 31 حماة إب"، مشيرا إلى أن هذا الخرق نتج عنه مقتل المساعد نعمان ناصر الرصاص وإصابة العقيد صلاح يحيى مطهر رئيس عمليات اللواء والجندي عبده علي العزي الجرعي وعبدالله علي عبدالله جميل ومحمد أحمد مسعد السلطان وإعطاب أحد الأطقم.
وأشار المصدر إلى "تسجيل 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود".
ورصد المصدر خروقات أخرى عبارة عن قصف مدفعي على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، "حيث استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب"، بحسب المصدر ذاته.
وأشار كذلك إلى استهدف قصف مدفعي، لمواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة وغرب حرض والمزرق وبني حسن بمحافظة حجة، وفي الصبة بالملاحيط ورازح بمحافظة صعدة.
وأضاف المصدر أن من بين الخروقات كذلك "قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في جنوب وشمال حيس بمحافظة الحديدة وفي الصلو بمحافظة تعز وفي جبل العمدة بنجران وباتجاه الصيابة بوادي جارة في جيزان".