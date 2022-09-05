https://sputnikarabic.ae/20220905/إعلام-سقوط-4-صواريخ-في-محافظة-أربيل-شمالي-العراق-1067337034.html

إعلام: سقوط 4 صواريخ في محافظة أربيل شمالي العراق

إعلام: سقوط 4 صواريخ في محافظة أربيل شمالي العراق

سقطت أربعة صواريخ، مساء اليوم الاثنين، في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل شمالي العراق. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T19:04+0000

2022-09-05T19:04+0000

2022-09-05T19:05+0000

أخبار العراق اليوم

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وأفادت شبكة "رووداو"، في خبر عاجل لها، بـ"سقوط أربعة صواريخ في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل".ونقلت الشبكة الكردية عن المشرف على إدارة منطقة سوران، هلكورد شيخ نجيب، قوله إن "أربعة صواريخ سقطت قبل نحو 20 دقيقة، في محيط قرية تاراوا بناحية خليفان، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أنه لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.من جانبه، أكد قائم مقام قضاء سوراء، هاوكات مغديد أحمد، أنه "تمت المباشرة بإجراء التحقيقات بشأن حادثة الاستهداف".وشهدت محافظة أربيل، مساء أمس الأحد، اندلاع حريق ضخم داخل أحد الفنادق. وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".

https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html

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أخبار العراق اليوم