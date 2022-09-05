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إعلام: سقوط 4 صواريخ في محافظة أربيل شمالي العراق
إعلام: سقوط 4 صواريخ في محافظة أربيل شمالي العراق
سقطت أربعة صواريخ، مساء اليوم الاثنين، في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل شمالي العراق. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:04+0000
2022-09-05T19:05+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت شبكة "رووداو"، في خبر عاجل لها، بـ"سقوط أربعة صواريخ في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل".ونقلت الشبكة الكردية عن المشرف على إدارة منطقة سوران، هلكورد شيخ نجيب، قوله إن "أربعة صواريخ سقطت قبل نحو 20 دقيقة، في محيط قرية تاراوا بناحية خليفان، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أنه لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.من جانبه، أكد قائم مقام قضاء سوراء، هاوكات مغديد أحمد، أنه "تمت المباشرة بإجراء التحقيقات بشأن حادثة الاستهداف".وشهدت محافظة أربيل، مساء أمس الأحد، اندلاع حريق ضخم داخل أحد الفنادق. وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

إعلام: سقوط 4 صواريخ في محافظة أربيل شمالي العراق

19:04 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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سقطت أربعة صواريخ، مساء اليوم الاثنين، في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل شمالي العراق.
وأفادت شبكة "رووداو"، في خبر عاجل لها، بـ"سقوط أربعة صواريخ في قرية تابعة لقضاء خليفان في محافظة أربيل".
ونقلت الشبكة الكردية عن المشرف على إدارة منطقة سوران، هلكورد شيخ نجيب، قوله إن "أربعة صواريخ سقطت قبل نحو 20 دقيقة، في محيط قرية تاراوا بناحية خليفان، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أنه لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن الاستهداف.
حريق ضحم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
العراق… حريق ضخم في أحد فنادق أربيل والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه... فيديو
أمس, 19:44 GMT
من جانبه، أكد قائم مقام قضاء سوراء، هاوكات مغديد أحمد، أنه "تمت المباشرة بإجراء التحقيقات بشأن حادثة الاستهداف".
وشهدت محافظة أربيل، مساء أمس الأحد، اندلاع حريق ضخم داخل أحد الفنادق. وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.
وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".
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