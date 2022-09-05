https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تعلن-أول-رد-فعل-على-قوارب-التجسس-وتكشف-عن-تهديدات-لدول-طبعت-مع-إسرائيل-1067303208.html
إيران تعلن أول رد فعل على "قوارب التجسس" وتكشف عن تهديدات لدول طبعت مع إسرائيل
إيران تعلن أول رد فعل على "قوارب التجسس" وتكشف عن تهديدات لدول طبعت مع إسرائيل
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن رد فعل الجمهورية الإيرانية، على قوارب التجسس المسيرة في المياه الدولية، سيكون ردا... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:37+0000
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وأوضح باقري في كلمة ألقاها في بندر عباس، مساء الأحد، "حاول الأعداء تعويض خفض قواتهم في منطقة الشرق الأوسط بطرق مختلفة وبإنشاء وحدات جديدة، وتشير التقارير إلى أنهم يعرضون سلامة الملاحة البحرية للخطر من خلال إطلاق وإرسال وحدات تجسس صغيرة مسيرة".وأضاف "ينبغي لنا استخدام الطرق الدولية وتقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية عبر القنوات الدبلوماسية ونعلن أن سفننا لن تتسامح مع مثل هذه الوحدات في طريقها وستتصدى لها كما حدث".وقال باقري إن التقارير التي وصلتنا تفيد بأن بعض دول المنطقة التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واجهت تهديدات في المنطقة، كما إن انضمام الكيان الصهيوني إلى القيادة الإرهابية للقيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) يمكن أن يشكل تهديدات لنا، إذ إننا لن نتسامح مع وجود الكيان الصهيوني". أعلنت إيران، يوم الجمعة، أن قواتها البحرية احتجزت زورقين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر قبل الإفراج عنهما بعد فترة وجيزة.
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العالم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تعلن أول رد فعل على "قوارب التجسس" وتكشف عن تهديدات لدول طبعت مع إسرائيل
09:37 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن رد فعل الجمهورية الإيرانية، على قوارب التجسس المسيرة في المياه الدولية، سيكون ردا حاسما.
وأوضح باقري في كلمة ألقاها في بندر عباس، مساء الأحد، "حاول الأعداء تعويض خفض قواتهم
في منطقة الشرق الأوسط بطرق مختلفة وبإنشاء وحدات جديدة، وتشير التقارير إلى أنهم يعرضون سلامة الملاحة البحرية للخطر من خلال إطلاق وإرسال وحدات تجسس صغيرة مسيرة".
وأضاف "ينبغي لنا استخدام الطرق الدولية وتقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية عبر القنوات الدبلوماسية ونعلن أن سفننا لن تتسامح مع مثل هذه الوحدات في طريقها وستتصدى لها كما حدث".
وتابع "بالإضافة إلى تقديم احتجاج عبر وزارة الخارجية، فإننا نعلن أننا لن نتسامح مع تطور عملية التجسس وخلق التهديدات، ولن نساوم مطلقا فيما يتعلق بحقوق الشعب الإيراني وأمن بحارنا وأراضينا".
وقال باقري إن التقارير التي وصلتنا تفيد بأن بعض دول المنطقة التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واجهت تهديدات في المنطقة، كما إن انضمام الكيان الصهيوني إلى القيادة الإرهابية للقيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) يمكن أن يشكل تهديدات لنا، إذ إننا لن نتسامح مع وجود الكيان الصهيوني".
أعلنت إيران، يوم الجمعة، أن قواتها البحرية احتجزت زورقين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر قبل الإفراج عنهما بعد فترة وجيزة.