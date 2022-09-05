https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الأفغانية-نأمل-ألا-يفسد-الهجوم-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-العلاقات-مع-موسكو-1067310264.html
الخارجية الأفغانية: نأمل ألا يفسد الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية العلاقات مع موسكو
الخارجية الأفغانية: نأمل ألا يفسد الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية العلاقات مع موسكو
قال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان (طالبان تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إن وزارة الخارجية الأفغانية تأمل... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:52+0000
2022-09-05T11:52+0000
2022-09-05T11:52+0000
روسيا
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ونشر بلخي تغريدة قال فيه: "لدينا علاقات وثيقة مع روسيا ولن نسمح لمثل هذه التصرفات السلبية من جانب الأعداء بالتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الأفغانية: نأمل ألا يفسد الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية العلاقات مع موسكو
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قال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان (طالبان تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، إن وزارة الخارجية الأفغانية تأمل ألا يؤثر الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول بشكل سلبي على العلاقات مع موسكو.
ونشر بلخي تغريدة قال فيه: "لدينا علاقات وثيقة مع روسيا ولن نسمح لمثل هذه التصرفات السلبية من جانب الأعداء بالتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية
في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".