https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الإيرانية-طهران-يمكنها-توفير-جزء-من-احتياجات-أوروبا-من-الطاقة-1067293741.html

الخارجية الإيرانية: طهران يمكنها توفير جزء من احتياجات أوروبا من الطاقة

الخارجية الإيرانية: طهران يمكنها توفير جزء من احتياجات أوروبا من الطاقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران يمكنها تزويد أوروبا بجزء من احتياجاتها من مصادر الطاقة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T07:54+0000

2022-09-05T07:54+0000

2022-09-05T07:54+0000

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وقال كنعاني خلال إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "في ظل الأزمة الأوكرانية ومشاكل إمدادات الطاقة إلى أوروبا، إذا وصلت المفاوضات (الاتفاق النووي) إلى نتيجة وتم رفع العقوبات، يُمكن لإيران أن تكون موردا لجزء أكبر من احتياجات أوروبا وخاصة موارد الطاقة"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف كنعاني أن أوروبا بحاجة إلى قدرات إيران في توفير الطاقة.وصرح الخبير البارز في اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا، روستام تانكاييف، بأنه يمكن لإيران أن تحل محل روسيا بالكامل في سوق الغاز الأوروبي، ولكن بسعر مرتفع للغاية، وهو أمر لا يستعد الأوروبيون لدفعه لعدد من الأسباب.وتابع: "وفقا لتانكاييف، فإن شحنات الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز ممكنة؛ نظريا، يمكن حتى أن تحل محل الغاز الروسي. ومع ذلك، فإن الظروف الجيوسياسية، التي لا يمكن حلها ببساطة في المستقبل المنظور، لن تسمح للأوروبيين بشراء الوقود الأزرق الإيراني في السنوات القليلة المقبلة: خط أنابيب الغاز الذي يربط إيران بأوروبا موجود. لكن قدرته لا تتجاوز 15 مليار متر مكعب سنويا".

https://sputnikarabic.ae/20220817/خبير-يمكن-لروسيا-وإيران-أخذ-جزء-كبير-من-سوق-الطاقة-العالمي-في-غضون-5-سنوات-1066540171.html

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