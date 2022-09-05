https://sputnikarabic.ae/20220905/الكويت-وطاجكستان-تبحثان-تعزيز-التعاون-المشترك-1067309086.html

الكويت وطاجكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الكويت وطاجكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث سفير جمهورية طاجكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدزودة، اليوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان، تعزيز التعاون بين البلدين في الكويت... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T11:34+0000

2022-09-05T11:34+0000

2022-09-05T11:34+0000

الكويت

أخبار طاجيكستان

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وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة خارجية طاجكستان: "ناقش السفير الطاجيكستاني زبيد الله زبيدزودة ونائب وزير الخارجية الكويتي للتنمية والتعاون الدولي حمد سليمان المشعان قضايا تعزيز وتقوية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت في 31 مارس/آذار 1995، وتعتبر الكويت من أوائل الدول في المجتمع الدولي التي اعترفت باستقلال طاجكستان، وافتتحت طاجكستان سفارتها في الكويت في صيف عام 2013.

https://sputnikarabic.ae/20220824/سكرتير-مجلس-الأمن-في-طاجيكستان-لا-شيء-يهدد-العلاقات-الاستراتيجية-بين-بلادنا-وروسيا-1066789881.html

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