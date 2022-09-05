https://sputnikarabic.ae/20220905/الكويت-وطاجكستان-تبحثان-تعزيز-التعاون-المشترك-1067309086.html
الكويت وطاجكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك
الكويت وطاجكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك
بحث سفير جمهورية طاجكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدزودة، اليوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان، تعزيز التعاون بين البلدين في الكويت... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:34+0000
2022-09-05T11:34+0000
2022-09-05T11:34+0000
الكويت
أخبار طاجيكستان
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وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة خارجية طاجكستان: "ناقش السفير الطاجيكستاني زبيد الله زبيدزودة ونائب وزير الخارجية الكويتي للتنمية والتعاون الدولي حمد سليمان المشعان قضايا تعزيز وتقوية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت في 31 مارس/آذار 1995، وتعتبر الكويت من أوائل الدول في المجتمع الدولي التي اعترفت باستقلال طاجكستان، وافتتحت طاجكستان سفارتها في الكويت في صيف عام 2013.
https://sputnikarabic.ae/20220824/سكرتير-مجلس-الأمن-في-طاجيكستان-لا-شيء-يهدد-العلاقات-الاستراتيجية-بين-بلادنا-وروسيا-1066789881.html
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الكويت, أخبار طاجيكستان
الكويت وطاجكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك
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بحث سفير جمهورية طاجكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدزودة، اليوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان، تعزيز التعاون بين البلدين في الكويت العاصمة.
وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة خارجية طاجكستان
: "ناقش السفير الطاجيكستاني زبيد الله زبيدزودة ونائب وزير الخارجية الكويتي للتنمية والتعاون الدولي حمد سليمان المشعان قضايا تعزيز وتقوية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
ولم تذكر وزارة الخارجية الطاجكستانية تفاصيل أخرى للمحادثات.
ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت في 31 مارس/آذار 1995، وتعتبر الكويت من أوائل الدول في المجتمع الدولي التي اعترفت باستقلال طاجكستان، وافتتحت طاجكستان سفارتها في الكويت في صيف عام 2013.