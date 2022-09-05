https://sputnikarabic.ae/20220905/اليمن-يدين-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067338205.html

اليمن يدين التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول

اليمن يدين التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول

أدانت الحكومة اليمنية، التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T19:56+0000

2022-09-05T19:56+0000

2022-09-05T19:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية اليمنية في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية التي تبثُ من الرياض وعدن، إنها "تجدد رفض كافة أشكال العنف والإرهاب"، معبرة عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، وتضامنها معهم"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".كما أدانت حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان.وأعرب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ"، هشام شرف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، عن "إدانة حكومة الإنقاذ الوطني، للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول".ووفقاً لوكالة "سبأ" في صنعاء، "عبر شرف في رسالة بعثها إلى وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي لافروف، عن التعازي للحكومة الروسية وأسر الضحايا".وأكد الوزير شرف، أن "استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ولكافة القيم والأعراف الدبلوماسية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي.

https://sputnikarabic.ae/20220905/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-التفجير-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067335071.html

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