https://sputnikarabic.ae/20220905/برلمانيون-ألمانيون-يطالبون-بتشغيل-خط-التيار-الشمالي-2-1067338669.html

برلمانيون ألمانيون يطالبون بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

برلمانيون ألمانيون يطالبون بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

طالب كريستوف ماير، عضو برلمان ولاية بافاريا عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليوم الاثنين، بإطلاق خط "التيار الشمالي-2" (نورد ستريم 2). 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T20:20+0000

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روسيا

أخبار ألمانيا

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وكتبت مجلة "ستيرن": "خلال نقاش سياسي اليوم الاثنين، تحدث النائب ماير لصالح إطالة عمر محطات الطاقة النووية في الجمهورية وأوصى باستخدام خط أنابيب الغاز الروسي الذي تم تجميده بمبادرة من الحكومة الألمانية في 22 فبراير/شباط".ويمتد خط التيار الشمالي 2 الرئيسي، والذي يبلغ طوله 2460 كيلومترًا، على طول قاع بحر البلطيق، حيث كان من المفترض أن يضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا سنويًا.وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر/أيلول عام 2021، ولكن في 22 فبراير 2022، أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز التصديق على خط الأنابيب الجديد وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

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