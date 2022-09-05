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https://sputnikarabic.ae/20220905/بيسكوف-يصف-التفجير-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-بالإرهابي-1067302751.html
بيسكوف يصف التفجير بالقرب من السفارة الروسية في كابول بالإرهابي
بيسكوف يصف التفجير بالقرب من السفارة الروسية في كابول بالإرهابي
وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:27+0000
2022-09-05T09:27+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فجّر مسلح مجهول عبوة ناسفة اليوم 5 سبتمبر/ أيلول، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي في السفارة الروسية في كابول".وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما سقط ضحايا بين المواطنين الأفغان".
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

بيسكوف يصف التفجير بالقرب من السفارة الروسية في كابول بالإرهابي

09:27 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوليو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فجّر مسلح مجهول عبوة ناسفة اليوم 5 سبتمبر/ أيلول، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي في السفارة الروسية في كابول".
وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما سقط ضحايا بين المواطنين الأفغان".
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