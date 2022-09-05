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ترودو: حوادث الطعن في إقليم ساسكاتشوان مروعة
ترودو: حوادث الطعن في إقليم ساسكاتشوان مروعة
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الاثنين، إن حوادث الطعن التي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا أمس الأحد في مجتمعين محليين في كندا "مروعة ومفجعة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T01:29+0000
2022-09-05T01:29+0000
أخبار كندا
جاستين ترودو
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وأضاف ترودو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن هجمات اليوم في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة. قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا.وتقوم الشرطة الكندية الآن بمطاردة شخصين مشتبه بهما بعد مقتل عشرة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بعد تعرضهم للطعن في مقاطعة ساسكاتشوان.
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أخبار كندا, جاستين ترودو
أخبار كندا, جاستين ترودو

ترودو: حوادث الطعن في إقليم ساسكاتشوان مروعة

01:29 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الاثنين، إن حوادث الطعن التي خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا أمس الأحد في مجتمعين محليين في كندا "مروعة ومفجعة للقلب".
وأضاف ترودو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن هجمات اليوم في ساسكاتشوان مروعة ومفجعة. قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا.
وتقوم الشرطة الكندية الآن بمطاردة شخصين مشتبه بهما بعد مقتل عشرة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بعد تعرضهم للطعن في مقاطعة ساسكاتشوان.
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