https://sputnikarabic.ae/20220905/توجيهات-للقطعات-الأمنية-بشأن-حرية-تنقل-وسائل-الإعلام-في-بغداد-1067308844.html
توجيهات للقطعات الأمنية بشأن حرية تنقل وسائل الإعلام في بغداد
توجيهات للقطعات الأمنية بشأن حرية تنقل وسائل الإعلام في بغداد
أصدرت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، توجيهات للقطعات الأمنية بشأن حرية تنقل وسائل الإعلام في العاصمة بغداد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:32+0000
2022-09-05T11:32+0000
2022-09-05T11:32+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "قيادة عمليات بغداد وجهت بكتاب رسمي جميع القطعات الأمنية بأن تكون هناك حرية لوسائل الإعلام بمزاولة عملها في أي مكان".وأضاف سليم أن عمليات بغداد تعمل على تأمين الحماية لجميع وسائل الإعلام وكوادرها.وشدد على حرية جميع الإعلاميين والصحفيين والمصورين وكافة الكوادر الإعلامية الكاملة في التجول داخل العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/العراق-يكشف-عن-خطة-لتشديد-المراقبة-الأمنية-في-محيط-بغداد-1067291066.html
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أخبار العراق اليوم
توجيهات للقطعات الأمنية بشأن حرية تنقل وسائل الإعلام في بغداد
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أصدرت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، توجيهات للقطعات الأمنية بشأن حرية تنقل وسائل الإعلام في العاصمة بغداد.
جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن: "قيادة عمليات بغداد وجهت بكتاب رسمي جميع القطعات الأمنية بأن تكون هناك حرية لوسائل الإعلام بمزاولة عملها في أي مكان".
وأضاف سليم أن عمليات بغداد تعمل على تأمين الحماية لجميع وسائل الإعلام وكوادرها.
وشدد على حرية جميع الإعلاميين والصحفيين والمصورين وكافة الكوادر الإعلامية الكاملة في التجول داخل العاصمة.