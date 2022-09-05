https://sputnikarabic.ae/20220905/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يهنئ-تراس-بتوليها-رئاسة-الوزراء-مستبعدا-أي-تغيير-1067313738.html

زعيم حزب العمال البريطاني يهنئ تراس بتوليها رئاسة الوزراء مستبعدا أي تغيير

زعيم حزب العمال البريطاني يهنئ تراس بتوليها رئاسة الوزراء مستبعدا أي تغيير

هنأ زعيم حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة، كير ستارمر، اليوم الاثنين، ليز تراس بفوزها في الانتخابات وتوليها منصب رئيس الوزراء الجديد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T12:59+0000

2022-09-05T12:59+0000

2022-09-05T12:59+0000

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سبوتنيك. ورغم تهنئة ستارمر، إلا أنه استبعد في الوقت ذاته حدوث أي تغيير في البلاد، زاعما أن حزبه فقط هو الذي يقدر على الإتيان ببداية جديدة لبريطانيا.وقال ستارمر في معرض حديثه: "أود أن أهنئ رئيسة وزرائنا الجديدة ليز تراس وهي تستعد لمنصبها، لكن بعد 12 عاما من حكم حزب المحافظين، كل ما يمكننا رؤيته هي الأجور المتدنية، والأسعار المرتفعة، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة"، وتابع: "فقط حزب العمال يمكنه تحقيق البداية الجديدة التي يحتاجها بلدنا".يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، فازت بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لسلفها بوريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا.وقالت ليز، البالغة 47 عاما، فور إعلان فوزها على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا): "أشكر [بوريس] جونسون على قيادته لحزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة. أنوي الوفاء بتعهداتي للناخبين وبلدنا. سنتعامل مع أزمة الطاقة وأقدم خطة لخفض الضرائب".وبحسب نتائج التصويت التي بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن تراس حصدت نحو 81.3 ألف صوت مقابل 60.4 ألف صوت لوزير المال السابق، ريتشي سوناك.

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