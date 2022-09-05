https://sputnikarabic.ae/20220905/ليبرمان-نتنياهو-حثالة-الجنس-البشري-وليس-لديه-خطوط-حمراء-1067309449.html
ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء
ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء
شن وزير المالية أفيغدور ليبرمان هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "حثالة البشر". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:37+0000
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جاء ذلك خلال توجهه إلى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، حيث طُلب منه التعليق على مزاعم ناشط سابق في حزبه، ادعى، الأسبوع الماضي، أن ليبرمان عرض عليه مبلغ 100 ألف دولار لقتل قائد في الشرطة.واعتبر ليبرمان تلك المزاعم "جزءا من حملة تشهير ينظمها نتنياهو" في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا أن "تلطيخ سمعة المعارضين هو تكتيك نتنياهو المفضل" وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال ليبرمان إن زعيم حزب الليكود "حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء".وقال "من الواضح أنه يدرك أن كل ما يقف بينه وبين وجوده في السلطة هو أفيغدور ليبرمان"، في إشارة إلى أن حزبه، "يسرائيل بيتنو"، انشق عن كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو.ويحتاج من يريد تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى أغلبية (61 مقعدا) في الكنيست المكون من 120 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.
https://sputnikarabic.ae/20220828/لابيد-يتهم-نتنياهو-بالإضرار-بأهم-ملفين-لإسرائيل-والأخير-سأشرح-لك-غدا-1066946530.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء
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شن وزير المالية أفيغدور ليبرمان هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "حثالة البشر".
جاء ذلك خلال توجهه إلى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، حيث طُلب منه التعليق على مزاعم ناشط سابق في حزبه، ادعى، الأسبوع الماضي، أن ليبرمان عرض عليه مبلغ 100 ألف دولار لقتل قائد في الشرطة.
واعتبر ليبرمان تلك المزاعم "جزءا من حملة تشهير ينظمها نتنياهو" في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا أن "تلطيخ سمعة المعارضين هو تكتيك نتنياهو المفضل" وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل
".
وقال ليبرمان إن زعيم حزب الليكود "حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء".
وقال "من الواضح أنه يدرك أن كل ما يقف بينه وبين وجوده في السلطة هو أفيغدور ليبرمان"، في إشارة إلى أن حزبه، "يسرائيل بيتنو"، انشق عن كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو.
لكن ليبرمان تعهد بأن "لا شيء سيساعده. سأستمر في الوقوف ضده وسنتأكد من أن [كتلته] ستستمر في الحصول على 59 مقعدا في استطلاعات الرأي، لأن هذا هو ما يسبب له الهستيريا".
ويحتاج من يريد تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى أغلبية (61 مقعدا) في الكنيست المكون من 120 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.