عربي
ليز تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية
https://sputnikarabic.ae/20220905/ليبرمان-نتنياهو-حثالة-الجنس-البشري-وليس-لديه-خطوط-حمراء-1067309449.html
ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء
ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء
شن وزير المالية أفيغدور ليبرمان هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "حثالة البشر". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:37+0000
2022-09-05T11:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101921/91/1019219130_0:233:3660:2292_1920x0_80_0_0_c339a7af50df114696b66fb8ca29d8a6.jpg
جاء ذلك خلال توجهه إلى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، حيث طُلب منه التعليق على مزاعم ناشط سابق في حزبه، ادعى، الأسبوع الماضي، أن ليبرمان عرض عليه مبلغ 100 ألف دولار لقتل قائد في الشرطة.واعتبر ليبرمان تلك المزاعم "جزءا من حملة تشهير ينظمها نتنياهو" في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا أن "تلطيخ سمعة المعارضين هو تكتيك نتنياهو المفضل" وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال ليبرمان إن زعيم حزب الليكود "حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء".وقال "من الواضح أنه يدرك أن كل ما يقف بينه وبين وجوده في السلطة هو أفيغدور ليبرمان"، في إشارة إلى أن حزبه، "يسرائيل بيتنو"، انشق عن كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو.ويحتاج من يريد تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى أغلبية (61 مقعدا) في الكنيست المكون من 120 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.
https://sputnikarabic.ae/20220828/لابيد-يتهم-نتنياهو-بالإضرار-بأهم-ملفين-لإسرائيل-والأخير-سأشرح-لك-غدا-1066946530.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101921/91/1019219130_390:0:3446:2292_1920x0_80_0_0_c3df9a158db3b82f94376b11b11a3449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء

11:37 GMT 05.09.2022
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبرTelegram
شن وزير المالية أفيغدور ليبرمان هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه "حثالة البشر".
جاء ذلك خلال توجهه إلى الاجتماع الأسبوعي للمجلس الوزاري، حيث طُلب منه التعليق على مزاعم ناشط سابق في حزبه، ادعى، الأسبوع الماضي، أن ليبرمان عرض عليه مبلغ 100 ألف دولار لقتل قائد في الشرطة.
واعتبر ليبرمان تلك المزاعم "جزءا من حملة تشهير ينظمها نتنياهو" في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا أن "تلطيخ سمعة المعارضين هو تكتيك نتنياهو المفضل" وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
لابيد يتهم نتنياهو بالإضرار بأهم ملفين لإسرائيل والأخير: سأشرح لك غدا
28 أغسطس, 19:20 GMT

وقال ليبرمان إن زعيم حزب الليكود "حثالة الجنس البشري وليس لديه خطوط حمراء".

وقال "من الواضح أنه يدرك أن كل ما يقف بينه وبين وجوده في السلطة هو أفيغدور ليبرمان"، في إشارة إلى أن حزبه، "يسرائيل بيتنو"، انشق عن كتلة الأحزاب اليمينية والمتدينة التي يقودها نتنياهو.
لكن ليبرمان تعهد بأن "لا شيء سيساعده. سأستمر في الوقوف ضده وسنتأكد من أن [كتلته] ستستمر في الحصول على 59 مقعدا في استطلاعات الرأي، لأن هذا هو ما يسبب له الهستيريا".
ويحتاج من يريد تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى أغلبية (61 مقعدا) في الكنيست المكون من 120 مقعدا لتشكيل ائتلاف حاكم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала