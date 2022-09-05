https://sputnikarabic.ae/20220905/مجلس-النواب-الليبي-يعلق-على-منع-أعضائه-من-السفر--1067315100.html
مجلس النواب الليبي يعلق على منع أعضائه من السفر
مجلس النواب الليبي يعلق على منع أعضائه من السفر
أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بيانا، علق فيه على واقعة منع أعضائه من السفر عبر مطار معيتيقة من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:17+0000
2022-09-05T13:17+0000
2022-09-05T13:17+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وذكر المجلس في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "نستنكر حادثة منع السادة أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2022".وتابع البيان أن منع أعضاء البرلمان من السفر جاء في الوقت تمر فيه البلاد بظروف حرجة، معتبرا أن ذلك التصرف "تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين وهذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية".واختتم البيان بمطالبة النائب العام "بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة" كما طالب أعضاء مجلس النواب "بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن".وأكد مصدر برلماني ليبي لوكالة "سبوتنيك"، إلغاء جلسة للبرلمان الليبي بعد منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عددا من النواب من مغادرة طرابلس، عبر مطار معيتيقة الدولي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مجلس النواب الليبي يعلق على منع أعضائه من السفر
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أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بيانا، علق فيه على واقعة منع أعضائه من السفر عبر مطار معيتيقة من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وذكر المجلس في بيان، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، "نستنكر حادثة منع السادة أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2022".
وتابع البيان أن منع أعضاء البرلمان من السفر جاء في الوقت تمر فيه البلاد بظروف حرجة، معتبرا أن ذلك التصرف "تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين وهذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية".
وأضاف البيان أن ما فعلته حكومته الدبيبة "دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف".
واختتم البيان بمطالبة النائب العام "بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة" كما طالب أعضاء مجلس النواب "بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن".
وأكد مصدر برلماني ليبي لوكالة "سبوتنيك"، إلغاء جلسة للبرلمان الليبي
بعد منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عددا من النواب من مغادرة طرابلس، عبر مطار معيتيقة الدولي.