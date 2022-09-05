https://sputnikarabic.ae/20220905/-مصدر-لـسبوتنيك-حكومة-الدبيبة-تمنع-نوابا-من-مغادرة-طرابلس--1067312524.html

مصدر لـ"سبوتنيك": حكومة الدبيبة تمنع نوابا من مغادرة طرابلس

مصدر لـ"سبوتنيك": حكومة الدبيبة تمنع نوابا من مغادرة طرابلس

أكد مصدر برلماني ليبي لوكالة "سبوتنيك"، إلغاء جلسة للبرلمان الليبي بعد منع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عددا من النواب من مغادرة طرابلس، عبر... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T12:42+0000

2022-09-05T12:42+0000

2022-09-05T12:42+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقال المصدر إن جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر انعقادها في بنغازي، لمناقشة ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا للمحكمة في بنغازي، الاثنين، ألغيت بسبب منع الحكومة عددا من النواب الموجودين في طرابلس من الذهاب إلى بنغازي.وكان من المفترض أن تناقش الجلسة ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا للمحكمة، فضلا عن عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.واندلعت، أواخر أغسطس/آب الماضي، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في آذار/مارس الماضي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة من الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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