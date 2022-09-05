https://sputnikarabic.ae/20220905/مسلحون-يختطفون-عشرات-المسافرين-في-جنوب-نيجيريا-1067288778.html
مسلحون يختطفون عشرات المسافرين في جنوب نيجيريا
مسلحون يختطفون عشرات المسافرين في جنوب نيجيريا
قالت الشرطة النيجيرية، يوم الأحد، إنها بدأت عملية مطاردة لمسلحين خطفوا العشرات من المسافرين يوم السبت بعد هجوم على حافلتين في الجزء الجنوبي من البلاد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T02:17+0000
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وقالت فونميلايو إيبوكون أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة في أوندو، إن بعض ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من إيفون، وهي بلدة تقع على طول طريق بنين-أوو السريع في ولاية أوندو الجنوبية الغربية، تم إنقاذهم على يد فريق من رجال الشرطة بعد ظهر الأحد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وأضافت "يمكنني أن أؤكد لكم إنقاذ بعض الضحايا خلال عملية قامت بها الشرطة بعد ظهر الأحد. لكن لا يمكنني إعطاء الرقم الدقيق لهؤلاء الآن لأن رجالنا ما زالوا يعملون على إنقاذ الآخرين".وقالت إن عدد المسافرين الذين تم اختطافهم لم يُعرف بعد حيث إن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.وأفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد بأن المسلحين خرجوا من الأدغال في إيفون مساء السبت، بينما كانت حافلتان ممتلئنان بالكامل عائدتين من ولاية إيدو المجاورة إلى أوندو تسيران على طول هذا الطريق، مضيفة أن ما لا يقل عن 32 مسافرا كانوا يحضرون جنازة في إيدو تم اختطافهم.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-إثر-حادث-سير-في-نيجيريا-1067269633.html
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اخبار نيجيريا, نيجيريا
مسلحون يختطفون عشرات المسافرين في جنوب نيجيريا
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قالت الشرطة النيجيرية، يوم الأحد، إنها بدأت عملية مطاردة لمسلحين خطفوا العشرات من المسافرين يوم السبت بعد هجوم على حافلتين في الجزء الجنوبي من البلاد.
وقالت فونميلايو إيبوكون أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة في أوندو، إن بعض ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من إيفون، وهي بلدة تقع على طول طريق بنين-أوو السريع في ولاية أوندو الجنوبية الغربية، تم إنقاذهم على يد فريق من رجال الشرطة
بعد ظهر الأحد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وأضافت "يمكنني أن أؤكد لكم إنقاذ بعض الضحايا خلال عملية قامت بها الشرطة بعد ظهر الأحد. لكن لا يمكنني إعطاء الرقم الدقيق لهؤلاء الآن لأن رجالنا ما زالوا يعملون على إنقاذ الآخرين".
وقالت إن عدد المسافرين الذين تم اختطافهم لم يُعرف بعد حيث إن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد بأن المسلحين خرجوا من الأدغال في إيفون مساء السبت، بينما كانت حافلتان ممتلئنان بالكامل عائدتين من ولاية إيدو المجاورة إلى أوندو تسيران على طول هذا الطريق، مضيفة أن ما لا يقل عن 32 مسافرا كانوا يحضرون جنازة في إيدو تم اختطافهم.