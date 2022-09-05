https://sputnikarabic.ae/20220905/مصر-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-البعثة-الدبلوماسية-الروسية-في-كابول-1067329178.html

مصر تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول

مصر تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول

أدانت مصر الهجوم الذي استهدف اليوم البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، واصفة إياه بـ "الإرهابي". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T15:46+0000

2022-09-05T15:46+0000

2022-09-05T15:48+0000

العالم العربي

إدانة

مصر

أخبار أفغانستان اليوم

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وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين عن "بالغ الإدانة للحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول اليوم 5 سبتمبر الجاري، مسفراً عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان".كما تقدمت بخالص التعازي لذوي الضحايا الأفغان في الحادث. وأكد البيان "موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه".ولقي اثنان من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول مصرعهما، إثر تفجير إرهابي وقع اليوم بالقرب من السفارة الروسية.وصرح مصدر أفغاني، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصا سقطوا، بين قتيل وجريح؛ جراء الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الأفغانية-نأمل-ألا-يفسد-الهجوم-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-العلاقات-مع-موسكو-1067310264.html

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