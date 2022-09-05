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https://sputnikarabic.ae/20220905/مصر-تدين-الهجوم-الإرهابي-على-البعثة-الدبلوماسية-الروسية-في-كابول-1067329178.html
مصر تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول
مصر تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول
أدانت مصر الهجوم الذي استهدف اليوم البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، واصفة إياه بـ "الإرهابي". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:46+0000
2022-09-05T15:48+0000
العالم العربي
إدانة
مصر
أخبار أفغانستان اليوم
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وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين عن "بالغ الإدانة للحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول اليوم 5 سبتمبر الجاري، مسفراً عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان".كما تقدمت بخالص التعازي لذوي الضحايا الأفغان في الحادث. وأكد البيان "موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه".ولقي اثنان من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول مصرعهما، إثر تفجير إرهابي وقع اليوم بالقرب من السفارة الروسية.وصرح مصدر أفغاني، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصا سقطوا، بين قتيل وجريح؛ جراء الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الأفغانية-نأمل-ألا-يفسد-الهجوم-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-العلاقات-مع-موسكو-1067310264.html
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العالم العربي, إدانة, مصر, أخبار أفغانستان اليوم
العالم العربي, إدانة, مصر, أخبار أفغانستان اليوم

مصر تدين الهجوم الإرهابي على البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول

15:46 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 05.09.2022)
© Sputnik . Stringer  / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021
تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Stringer
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أدانت مصر الهجوم الذي استهدف اليوم البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، واصفة إياه بـ "الإرهابي".
وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين عن "بالغ الإدانة للحادث الإرهابي الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول اليوم 5 سبتمبر الجاري، مسفراً عن مقتل اثنين من طاقمها، بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان".
وعبرت الخارجية المصرية عن "التعازي والمواساة لحكومة وشعب روسيا الاتحادية، والتضامن معها في هذا الحادث الأليم".
كما تقدمت بخالص التعازي لذوي الضحايا الأفغان في الحادث. وأكد البيان "موقف مصر الراسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره، وضرورة التصدي له وتجفيف منابعه".
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الخارجية الأفغانية: نأمل ألا يفسد الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية العلاقات مع موسكو
11:52 GMT
ولقي اثنان من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول مصرعهما، إثر تفجير إرهابي وقع اليوم بالقرب من السفارة الروسية.

وصرح مصدر أفغاني، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصا سقطوا، بين قتيل وجريح؛ جراء الحادث.
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