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https://sputnikarabic.ae/20220905/معاون-وزير-الخارجية-السوري-لـسبوتنيك-ما-حصل-في-كابول-اليوم-هو-نتيجة-خطأ-السياسات-الأمريكية-1067335677.html
معاون وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": ما حصل في كابول اليوم هو نتيجة خطأ السياسات الأمريكية
معاون وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": ما حصل في كابول اليوم هو نتيجة خطأ السياسات الأمريكية
رأى معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، اليوم الاثنين، أن ما حصل في كابول اليوم هو نتيجة للسياسات الأمريكية الخاطئة، ويؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود لمكافحة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:27+0000
2022-09-05T18:28+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعقيباً على الانفجار الانتحاري الذي وقع في كابول، إن "ما حصل في كابول اليوم، هو عمل إرهابي ندينه بأشد العبارات، خاصة أنه استهدف محيط السفارة الروسية في كابول".وأضاف سوسان: "ندين الإرهاب بكافة أشكاله، وهذا يؤكد الحاجة وضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب. ما حصل هو نتيجة للسياسات الأمريكية الخاطئة، ويؤكد مجدداً فشل ما قامت به أمريكا في أفغانستان".وقال سوسان: "نجدد تعاطفنا مع روسيا الصديقة قيادة وحكومة وشعبً، ونترحم على الشهداء. ونتقدم من زملائنا في الخارجية الروسية بأحر التعازي".
https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html
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كابول, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي
كابول, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي

معاون وزير الخارجية السوري لـ"سبوتنيك": ما حصل في كابول اليوم هو نتيجة خطأ السياسات الأمريكية

18:27 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 18:28 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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رأى معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، اليوم الاثنين، أن ما حصل في كابول اليوم هو نتيجة للسياسات الأمريكية الخاطئة، ويؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب.
دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعقيباً على الانفجار الانتحاري الذي وقع في كابول، إن "ما حصل في كابول اليوم، هو عمل إرهابي ندينه بأشد العبارات، خاصة أنه استهدف محيط السفارة الروسية في كابول".
وأضاف سوسان: "ندين الإرهاب بكافة أشكاله، وهذا يؤكد الحاجة وضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب. ما حصل هو نتيجة للسياسات الأمريكية الخاطئة، ويؤكد مجدداً فشل ما قامت به أمريكا في أفغانستان".
صورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
17:44 GMT
وقال سوسان: "نجدد تعاطفنا مع روسيا الصديقة قيادة وحكومة وشعبً، ونترحم على الشهداء. ونتقدم من زملائنا في الخارجية الروسية بأحر التعازي".
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