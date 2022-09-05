https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-قدرته-على-التفاوض-1067305494.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:20+0000
2022-09-05T10:20+0000
2022-09-05T10:20+0000
روسيا
وزيرة
النمسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت كنيسل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، اليوم الاثنين: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".واختمت الوزيرة النمساوية كلامها، قائلة: "لقد فقدنا المهارة والمهارة الأساسية للتحدث مع بعضنا بعضا، لتشكيل موقف سياسي حقيقي".وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.يقام المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تكشف-عن-سبب-انتقالها-إلى-لبنان-1067297024.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, وزيرة, النمسا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, وزيرة, النمسا, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
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انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض.
وقالت كنيسل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، اليوم الاثنين: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".
وفقا لها، فإن السياسة الأوروبية تتشكل فقط على المستوى التكنوقراطي. "رفضنا الحديث"، مشيرة إلى أن المناقشة مع 28 مشاركا على طاولة واحدة ليس بالأمر السهل.
واختمت الوزيرة النمساوية كلامها، قائلة: "لقد فقدنا المهارة والمهارة الأساسية للتحدث مع بعضنا بعضا، لتشكيل موقف سياسي حقيقي".
وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.
يقام المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.