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https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-قدرته-على-التفاوض-1067305494.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:20+0000
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روسيا
وزيرة
النمسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت كنيسل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، اليوم الاثنين: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".واختمت الوزيرة النمساوية كلامها، قائلة: "لقد فقدنا المهارة والمهارة الأساسية للتحدث مع بعضنا بعضا، لتشكيل موقف سياسي حقيقي".وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.يقام المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
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روسيا, وزيرة, النمسا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, وزيرة, النمسا, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض

10:20 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Elvis Barukicوزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل
وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Elvis Barukic
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انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض.
وقالت كنيسل في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، اليوم الاثنين: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".
وفقا لها، فإن السياسة الأوروبية تتشكل فقط على المستوى التكنوقراطي. "رفضنا الحديث"، مشيرة إلى أن المناقشة مع 28 مشاركا على طاولة واحدة ليس بالأمر السهل.
واختمت الوزيرة النمساوية كلامها، قائلة: "لقد فقدنا المهارة والمهارة الأساسية للتحدث مع بعضنا بعضا، لتشكيل موقف سياسي حقيقي".
وشغلت كنيسل منصب وزيرة للخارجية النمساوية من عام 2017 إلى عام 2019. في وقت سابق، أخبرت وكالة "سبوتنيك" أنها غادرت البلاد بسبب التهديدات المستمرة ضدها.
كارين كنيسل، وزيرة الخارجية والتكامل والشؤون الخارجية للنمسا، في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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08:07 GMT
يقام المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
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