https://sputnikarabic.ae/20220906/إدارة-زابوروجيه-تستنكر-غض-طرف-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-عن-قصف-أوكرانيا-للمحطة-النووية--1067379520.html
إدارة زابوروجيه تستنكر غض طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف أوكرانيا للمحطة النووية
إدارة زابوروجيه تستنكر غض طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف أوكرانيا للمحطة النووية
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T16:32+0000
2022-09-06T16:32+0000
2022-09-06T16:32+0000
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روسيا
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وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية".نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا كشفت فيه عن النتائج التي وضعتها بعثتها إلى محطة زابوروجيه النووية التي تعرضت منذ أكثر من شهر وما زالت تتعرض لقصف أوكراني متكرر.وشددت الوكالة في تقريرها على ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من أجل الحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية.وشددت الوكالة على أن قصف محطة زابوروجيه النووية قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة. وجاء في تقرير الوكالة:ونشرت الوكالة جملة توصيات من إنشاء "منطقة آمنة" وضمان التأهب للاستجابة بفعالية لأي تهديد نووي أو إشعاعي، وتوفير أدوات تواصل خارجي متنوعة مع المنظمات الدولية المعنية ووقف قصف مناطق المحطة، من دون وجود أي إشارة إلى مصادر النيران الأوكرانية التي استهدفت من أكثر من شهر.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنشر-تقريرا-لنتائج-بعثتها-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067373453.html
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إدارة زابوروجيه تستنكر غض طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف أوكرانيا للمحطة النووية
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره النهائي بعد زيارة محطة زابوروجيه النووية غض الطرف عن حقيقة قيام أوكرانيا بقصف المحطة معتبرا أن البعثة الأممية تقاعست عن أداء مهمتها الرئيسية.
وقال روغوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي، غضت الطرف عن حوادث قصف أوكرانيا لمحطة الطاقة النووية وأزالت نفسها من واجباتها الرسمية".
وتابع روغوف: "لا يوجد نداء واحد على وجه التحديد للجانب الأوكراني لوقف الإرهاب النووي وقصف محطات الطاقة النووية، على الرغم من أن المهمة قد زودت بكل الأدلة الشاملة على تورط إرهابيي زيلينسكي في قصف محطة الطاقة النووية".
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا كشفت فيه عن النتائج التي وضعتها
بعثتها إلى محطة زابوروجيه النووية التي تعرضت منذ أكثر من شهر وما زالت تتعرض لقصف أوكراني متكرر.
وشددت الوكالة في تقريرها على ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من أجل الحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية.
وشددت الوكالة على أن قصف محطة زابوروجيه النووية قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة. وجاء في تقرير الوكالة:
ونشرت الوكالة جملة توصيات من إنشاء "منطقة آمنة" وضمان التأهب للاستجابة بفعالية لأي تهديد نووي أو إشعاعي، وتوفير أدوات تواصل خارجي متنوعة مع المنظمات الدولية المعنية ووقف قصف مناطق المحطة، من دون وجود أي إشارة إلى مصادر النيران الأوكرانية التي استهدفت من أكثر من شهر.