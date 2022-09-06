https://sputnikarabic.ae/20220906/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنشر-تقريرا-لنتائج-بعثتها-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1067373453.html
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوروجيه: قصف أوكرانيا للمحطة قد يسبب تسربا إشعاعيا
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوروجيه: قصف أوكرانيا للمحطة قد يسبب تسربا إشعاعيا
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا كشفت فيه عن النتائج التي وضعتها بعثتها إلى محطة زابوروجيه النووية التي تعرضت منذ أكثر من شهر وما زالت إلى قصف أوكراني... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T14:34+0000
2022-09-06T14:34+0000
2022-09-06T14:49+0000
العالم
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وشددت الوكالة في تقريرها على ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من قبل الجيش الأوكراني من أجل الحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية.وشددت الوكالة على أن قصف محطة زابوروجيه النووية قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة.ونوهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود نقص في وسائل وقنوات الاتصال معتبرة أن هذا الصور "خطير" فيما يتعلق بالحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة النووية.
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العالم
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوروجيه: قصف أوكرانيا للمحطة قد يسبب تسربا إشعاعيا
14:34 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا كشفت فيه عن النتائج التي وضعتها بعثتها إلى محطة زابوروجيه النووية التي تعرضت منذ أكثر من شهر وما زالت إلى قصف أوكراني متكرر.
وشددت الوكالة في تقريرها على ضرورة وقف قصف أبنية المحطة ومحيطها من قبل الجيش الأوكراني من أجل الحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنية المحطة النووية.
وشددت الوكالة على أن قصف محطة زابوروجيه النووية قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة والتسرب غير المحدود للمواد المشعة.
"توصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع أصحاب المصلحة بالالتزام والمساهمة في ضمان سلاسل إمداد فعالة للسلامة النووية للمحطة في جميع الظروف ، بما في ذلك ممرات النقل الآمنة"
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه النووية
ونوهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وجود نقص في وسائل وقنوات الاتصال معتبرة أن هذا الصور "خطير" فيما يتعلق بالحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة النووية.
"منذ بداية الصراع، كان هناك نقص في الوسائل وقنوات الاتصال. ولا يؤدي هذا القصور الخطير إلا إلى تفاقم المشاكل القائمة في الحفاظ على التشغيل الآمن والموثوق لمحطة الطاقة النووية مع الإشراف التنظيمي السليم وفي ضمان الاستجابة الفعالة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية لأي حدث في مجال السلامة النووية".
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه النووية