عربي
https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيعتمد-على-نشر-قواعد-أجنبية-هناك-1067344745.html
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:10+0000
2022-09-06T07:10+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg
وقال بيلايف لوكالة "سبوتنيك": "لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من ستوكهولم وهلسنكي لعضوية الناتو من قبل الدول الأعضاء في الحلف. وبناءً على ذلك، فإن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، في المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية. ستعتمد درجة التهديدات التي تتعرض لها روسيا نتيجة الموجة التالية من توسع الناتو، وإجراءات الاستجابة الفعلية من جانبنا، على هذا العامل".وقال بيلييف بأن تصريحات تالين بأن التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق بحر البلطيق أمام السفن الحربية الروسية هي تكهنات، مضيفا بالقول: "فيما يتعلق بالممر الذي يفيد التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق خليج السفن الحربية الروسية سأترك هذه التخمينات لضمير رئيس القسم العسكري الإستوني".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن إستونيا وفنلندا يجب أن تدمجا أنظمة صواريخ خفر السواحل، مما سيعيق السفن الحربية الروسية من الوصول القريب إلى بحر البلطيق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698910_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38cfdb8409c68c312bb625f8562035dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك

07:10 GMT 06.09.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية هناك.
وقال بيلايف لوكالة "سبوتنيك": "لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من ستوكهولم وهلسنكي لعضوية الناتو من قبل الدول الأعضاء في الحلف. وبناءً على ذلك، فإن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، في المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية. ستعتمد درجة التهديدات التي تتعرض لها روسيا نتيجة الموجة التالية من توسع الناتو، وإجراءات الاستجابة الفعلية من جانبنا، على هذا العامل".
وقال بيلييف بأن تصريحات تالين بأن التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق بحر البلطيق أمام السفن الحربية الروسية هي تكهنات، مضيفا بالقول: "فيما يتعلق بالممر الذي يفيد التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق خليج السفن الحربية الروسية سأترك هذه التخمينات لضمير رئيس القسم العسكري الإستوني".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن إستونيا وفنلندا يجب أن تدمجا أنظمة صواريخ خفر السواحل، مما سيعيق السفن الحربية الروسية من الوصول القريب إلى بحر البلطيق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала