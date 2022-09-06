https://sputnikarabic.ae/20220906/الخارجية-الروسية-رد-موسكو-على-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيعتمد-على-نشر-قواعد-أجنبية-هناك-1067344745.html
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:10+0000
2022-09-06T07:10+0000
2022-09-06T07:10+0000
روسيا
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وقال بيلايف لوكالة "سبوتنيك": "لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من ستوكهولم وهلسنكي لعضوية الناتو من قبل الدول الأعضاء في الحلف. وبناءً على ذلك، فإن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، في المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية. ستعتمد درجة التهديدات التي تتعرض لها روسيا نتيجة الموجة التالية من توسع الناتو، وإجراءات الاستجابة الفعلية من جانبنا، على هذا العامل".وقال بيلييف بأن تصريحات تالين بأن التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق بحر البلطيق أمام السفن الحربية الروسية هي تكهنات، مضيفا بالقول: "فيما يتعلق بالممر الذي يفيد التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق خليج السفن الحربية الروسية سأترك هذه التخمينات لضمير رئيس القسم العسكري الإستوني".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن إستونيا وفنلندا يجب أن تدمجا أنظمة صواريخ خفر السواحل، مما سيعيق السفن الحربية الروسية من الوصول القريب إلى بحر البلطيق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية هناك
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أعلن مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، اليوم الثلاثاء، أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية هناك.
وقال بيلايف لوكالة "سبوتنيك": "لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من ستوكهولم وهلسنكي لعضوية الناتو من قبل الدول الأعضاء في الحلف. وبناءً على ذلك، فإن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، في المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية. ستعتمد درجة التهديدات التي تتعرض لها روسيا نتيجة الموجة التالية من توسع الناتو، وإجراءات الاستجابة الفعلية من جانبنا، على هذا العامل".
وقال بيلييف بأن تصريحات تالين بأن التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق بحر البلطيق أمام السفن الحربية الروسية هي تكهنات، مضيفا بالقول: "فيما يتعلق بالممر الذي يفيد التكامل الإستوني الفنلندي لأنظمة الصواريخ سيغلق خليج السفن الحربية الروسية سأترك هذه التخمينات لضمير رئيس القسم العسكري الإستوني".
وفي وقت سابق، أعلن
وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أن إستونيا وفنلندا يجب أن تدمجا أنظمة صواريخ خفر السواحل، مما سيعيق السفن الحربية الروسية من الوصول القريب إلى بحر البلطيق.