https://sputnikarabic.ae/20220823/حزب-فنلندي-يطالب-بتثبيت-قاعدة-عسكرية-دائمة-في-البلاد-1066753737.html
حزب فنلندي يطالب بتثبيت قاعدة عسكرية دائمة في البلاد
حزب فنلندي يطالب بتثبيت قاعدة عسكرية دائمة في البلاد
قال كاي ميكانين، رئيس المجموعة البرلمانية في حزب الائتلاف الفنلندي المعارض، اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيسعى إلى إقامة قاعدة دائمة لحلف شمال الأطلسي في البلاد. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:54+0000
2022-08-23T09:54+0000
2022-08-23T09:54+0000
فنلندا
الناتو
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وقال ميكانين في اجتماع للكتلة البرلمانية: "يجب أن ندفع بقوة من أجل حل يمكن من خلاله استضافة بعثات الناتو الدائمة المتعددة الجنسيات، مثل مركز قيادة إقليمي أو مركز امتياز لمنطقة القطب الشمالي، في فنلندا".ويعتقد ميوكانين أن لدى فنلندا فرصة حقيقية للحصول على قاعدة للناتو، ليس فقط بسبب امتلاكها أطول حدود مع روسيا في الحلف، ولكن أيضًا بسبب خبرة فنلندا في حماية بحر البلطيق ومنطقة القطب الشمالي.ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في فنلندا، في 2 أبريل/نيسان 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
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فنلندا, الناتو
حزب فنلندي يطالب بتثبيت قاعدة عسكرية دائمة في البلاد
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قال كاي ميكانين، رئيس المجموعة البرلمانية في حزب الائتلاف الفنلندي المعارض، اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيسعى إلى إقامة قاعدة دائمة لحلف شمال الأطلسي في البلاد.
وقال ميكانين في اجتماع للكتلة البرلمانية
: "يجب أن ندفع بقوة من أجل حل يمكن من خلاله استضافة بعثات الناتو الدائمة المتعددة الجنسيات، مثل مركز قيادة إقليمي أو مركز امتياز لمنطقة القطب الشمالي، في فنلندا".
ووفقًا له، يجب على فنلندا أن تسعى جاهدة لتصبح لاعبًا موثوقًا به في الحلف، وألا تشكل حمايته لها عبئًا على الدول الأعضاء الأخرى.
ويعتقد ميوكانين
أن لدى فنلندا فرصة حقيقية للحصول على قاعدة للناتو، ليس فقط بسبب امتلاكها أطول حدود مع روسيا في الحلف، ولكن أيضًا بسبب خبرة فنلندا في حماية بحر البلطيق ومنطقة القطب الشمالي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في فنلندا، في 2 أبريل/نيسان 2023.