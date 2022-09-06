https://sputnikarabic.ae/20220906/السلطات-الكازاخستانية-تعلق-على-الوثائق-المتعلقة-بقاتلة-الصحفية-دارينا-دوغينا-1067345291.html
السلطات الكازاخستانية تعلق على الوثائق المتعلقة بقاتلة الصحفية دارينا دوغينا
السلطات الكازاخستانية تعلق على الوثائق المتعلقة بقاتلة الصحفية دارينا دوغينا
علقت وزارة الداخلية الكازاخستانية على صورة بطاقة الهوية المستخدمة من قبل المشتبه بها بقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، الأوكرانية ناتاليا فوفك. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T07:35+0000
2022-09-06T07:35+0000
2022-09-06T07:35+0000
العالم
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وصرحت الخدمة الصحفية في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية كازاخستان لوكالة "سبوتنيك" أن "بطاقة الهوية الموضوعة في المنشور لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها وإصدارها بالترتيب المعمول به على أراضي جمهورية كازاخستان، وبالتالي فهي مزورة".كما علقت الشرطة على حقيقة أن ناتاليا فوفك استخدمت لوحة وأرقام سيارة كازاخستانية، موضحة أنه تم إلغاء تسجيل رقم السيارة منذ زمن"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة ستقدم في إطار الاتفاقيات الدولية مساعدة شاملة في تحديد الملابسات الموضوعية للجريمة.ولقيت داريا دوغينا مصرعها في 20 أغسطس/آب، في عملية تفجيرية استهدفت سيارتها في ضواحي موسكو.وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية الإجرامية التي أودت بحياة داريا دوغينا دبرتها المخابرات الأوكرانية ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك. وأتت فوفك إلى روسيا في 23 يوليو/تموز، وغادرتها إلى إستونيا بعد ارتكاب الجريمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات الكازاخستانية تعلق على الوثائق المتعلقة بقاتلة الصحفية دارينا دوغينا
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علقت وزارة الداخلية الكازاخستانية على صورة بطاقة الهوية المستخدمة من قبل المشتبه بها بقتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، الأوكرانية ناتاليا فوفك.
وصرحت الخدمة الصحفية في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية كازاخستان لوكالة "سبوتنيك" أن "بطاقة الهوية الموضوعة في المنشور لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها وإصدارها بالترتيب المعمول به على أراضي جمهورية كازاخستان، وبالتالي فهي مزورة".
كما علقت الشرطة على حقيقة أن ناتاليا فوفك استخدمت لوحة وأرقام سيارة كازاخستانية، موضحة أنه تم إلغاء تسجيل رقم السيارة منذ زمن"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة ستقدم في إطار الاتفاقيات الدولية مساعدة شاملة في تحديد الملابسات الموضوعية للجريمة.
ولقيت داريا دوغينا
مصرعها في 20 أغسطس/آب، في عملية تفجيرية استهدفت سيارتها في ضواحي موسكو.
وكشفت السلطات الأمنية الروسية أن العملية الإجرامية التي أودت بحياة داريا دوغينا دبرتها المخابرات الأوكرانية ونفذتها المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك. وأتت فوفك إلى روسيا في 23 يوليو/تموز، وغادرتها إلى إستونيا بعد ارتكاب الجريمة.