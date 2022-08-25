https://sputnikarabic.ae/20220825/مسؤول-استخباراتي-أوكراني-يمكننا-إدخال-متفجرات-ولكن-من-هو-دوغين-حتى-نقتل-ابنته-1066846203.html
مسؤول استخباراتي أوكراني: يمكننا إدخال متفجرات ولكن من هو دوغين حتى نقتل ابنته
مسؤول استخباراتي أوكراني: يمكننا إدخال متفجرات ولكن من هو دوغين حتى نقتل ابنته
قال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكراني، إن بلاده قادرة على إدخال متفجرات وتركيب قنبلة في روسيا، لكنها لن تستفيد شيئا من قتل الصحفية داريا دوغينا (29 عاما)... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:15+0000
2022-08-25T15:15+0000
2022-08-25T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، ردا على اتهام أوكرانيا بالوقوف وراء هذه الجريمة "هل يمكننا إدخال 400 غرام من مادة تي إن تي إلى روسيا؟ نظريا، نعم. هل يمكننا تركيب قنبلة؟ نعم".هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الخارجية-الروسية-تصف-نفي-كييف-اغتيالها-دوغينا-بالحلقة-الأخرى-من-سلسلة-الأكاذيب-1066788497.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
مسؤول استخباراتي أوكراني: يمكننا إدخال متفجرات ولكن من هو دوغين حتى نقتل ابنته
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قال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكراني، إن بلاده قادرة على إدخال متفجرات وتركيب قنبلة في روسيا، لكنها لن تستفيد شيئا من قتل الصحفية داريا دوغينا (29 عاما) التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس
، ردا على اتهام أوكرانيا بالوقوف وراء هذه الجريمة "هل يمكننا إدخال 400 غرام من مادة تي إن تي إلى روسيا؟ نظريا، نعم. هل يمكننا تركيب قنبلة؟ نعم".
وأضاف "لكن السؤال الأكبر هو، ما جدوى ذلك؟ لا أحد في أوكرانيا يعرف من هو دوغين. من لديه شيء ضد ابنته؟ قتلها لا معنى له".
هذا وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا
، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.
وتعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأنه "سيتم العثور على المسؤولين عن اغتيال داريا، وسينالون العقوبة التي يستحقونها".
ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.
وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية اجتماعية، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.