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https://sputnikarabic.ae/20220906/العثور-على-أحد-المشتبه-بهما-في-حوادث-الطعن-في-كندا-ميتا-1067342461.html
العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا
العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا
عثر، اليوم الثلاثاء، على أحد المشتبه بهما بارتكاب سلسلة هجمات طعن بالسلاح الأبيض، يوم الأحد، في وسط كندا ميتا. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T04:27+0000
2022-09-06T04:27+0000
أخبار كندا
طعن
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وتم العثور على داميان ساندرسون ميتا في إحدى البلديات التي شهدت الهجمات، فيما يجري البحث بشكل مكثف عن شقيقه مايلز ساندرسون، وفق شرطة الخيالة الملكية الكندية.ويشتبه في ارتكاب الأخوين لهجمات الطعن بالسكين في "جيمس سميث كري نيشون" وقرية "ويلدون" في ساسكاتشوان (وسط البلاد)، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وخلفت 19 من المصابين بجروح.ولم يتم بعد العثور على السيارة التي يشتبه في استخدامها خلال هذه الهجمات. وأصدر الدرك مذكرات توقيف في حق الفارين عقب الهجمات وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".ويواجه مايلز ساندرسون حاليا ثلاث تهم رئيسية تتعلق بجكنداريمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والاقتحام غير القانوني.وحسب شرطة الخيالة، فإن بعض الضحايا كانوا مستهدفين، فيما تمت مهاجمة البعض الآخر بشكل عشوائي.وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه سيتم تنكيس علم برج السلام في أوتاوا، يومي الاثنين والثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20220904/كندا-مقتل-10-أشخاص-في-حوادث-طعن-وإصابة-15-آخرين-1067285458.html
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أخبار كندا, طعن
أخبار كندا, طعن

العثور على أحد المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا ميتا

04:27 GMT 06.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTالمشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا الأحد 4 سبتمبر 2022
المشتبه بهما في حوادث الطعن في كندا الأحد 4 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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عثر، اليوم الثلاثاء، على أحد المشتبه بهما بارتكاب سلسلة هجمات طعن بالسلاح الأبيض، يوم الأحد، في وسط كندا ميتا.
وتم العثور على داميان ساندرسون ميتا في إحدى البلديات التي شهدت الهجمات، فيما يجري البحث بشكل مكثف عن شقيقه مايلز ساندرسون، وفق شرطة الخيالة الملكية الكندية.
ويشتبه في ارتكاب الأخوين لهجمات الطعن بالسكين في "جيمس سميث كري نيشون" وقرية "ويلدون" في ساسكاتشوان (وسط البلاد)، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وخلفت 19 من المصابين بجروح.
ولم يتم بعد العثور على السيارة التي يشتبه في استخدامها خلال هذه الهجمات. وأصدر الدرك مذكرات توقيف في حق الفارين عقب الهجمات وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
كندا.. مقتل 10 أشخاص في حوادث طعن وإصابة 15 آخرين
4 سبتمبر, 22:25 GMT
ويواجه مايلز ساندرسون حاليا ثلاث تهم رئيسية تتعلق بجكنداريمة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والاقتحام غير القانوني.
وحسب شرطة الخيالة، فإن بعض الضحايا كانوا مستهدفين، فيما تمت مهاجمة البعض الآخر بشكل عشوائي.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه سيتم تنكيس علم برج السلام في أوتاوا، يومي الاثنين والثلاثاء.
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