https://sputnikarabic.ae/20220906/المفوضية-الأوروبية-تتبنى-مقترحا-بتعليق-اتفاقية-تيسير-إصدار-التأشيرة-مع-روسيا-بشكل-كامل-1067369474.html
المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحا بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل
المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحا بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل
أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، يلفا جوهانسون، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تبنت مقترحا بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل. 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T13:42+0000
2022-09-06T13:42+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقالت جوهانسون في تصريحات صحفية: "اليوم تبنت المفوضية مقترحا لتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل".وأوضحت جوهانسون، أن نظام التأشيرة الجديدة قد يدخل حيز التنفيذ بحلول يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر/أيلول الجاري.وتابعت المسؤولة الأوروبية قائلة: "التعليق يعني أن المواطنين الروس لن يتمتعوا بعد الآن بميزة العبور إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض سياحية أو ترفيهية على سبيل المثال. سيواجهون إجراءات أطول وأكثر تكلفة وعملية تقديم أكثر صعوبة، بالإضافة إلى المزيد من القيود على تأشيرات الدخول المتعددة".يذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال أمس الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعارضون إلغاء تأشيرات شنغن الصادرة بالفعل للمواطنين الروس.وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع غير رسمي في براغ في 31 أغسطس/آب، إلى اتفاق سياسي لتعليق اتفاق تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ووافقت على إعداد توصيات بشأن ما يجب فعله بالتأشيرات الحالية الصادرة بالفعل للروس.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بوريل-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يعارضون-إلغاء-تأشيرة-شنغن-للروس-1067309676.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحا بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل
13:42 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، يلفا جوهانسون، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تبنت مقترحا بتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا بشكل كامل.
أمستردام - سبوتنيك. وقالت جوهانسون في تصريحات صحفية: "اليوم تبنت المفوضية مقترحا لتعليق اتفاقية تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا
بشكل كامل".
وأوضحت جوهانسون، أن نظام التأشيرة الجديدة قد يدخل حيز التنفيذ بحلول يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتابعت المسؤولة الأوروبية قائلة: "التعليق يعني أن المواطنين الروس لن يتمتعوا بعد الآن بميزة العبور إلى الاتحاد الأوروبي لأغراض سياحية أو ترفيهية على سبيل المثال. سيواجهون إجراءات أطول وأكثر تكلفة وعملية تقديم أكثر صعوبة، بالإضافة إلى المزيد من القيود على تأشيرات الدخول المتعددة".
يذكر أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال أمس الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعارضون إلغاء تأشيرات شنغن الصادرة بالفعل للمواطنين الروس
.
وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع غير رسمي في براغ في 31 أغسطس/آب، إلى اتفاق سياسي لتعليق اتفاق تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ووافقت على إعداد توصيات بشأن ما يجب فعله بالتأشيرات الحالية الصادرة بالفعل للروس.