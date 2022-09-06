https://sputnikarabic.ae/20220906/تسرب-الوقود-إلى-قناة-تزويد-محطة-زابوروجيه-بالمياه-نتيجة-القصف-الأوكراني-1067363738.html

تسرب الوقود إلى قناة تزويد محطة زابوروجيه بالمياه نتيجة القصف الأوكراني

تسرب الوقود إلى قناة تزويد محطة زابوروجيه بالمياه نتيجة القصف الأوكراني

أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن القصف الأوكراني أدى إلى تسرب زيت الوقود إلى القناة التي تزود محطة زابوروجيه للطاقة... 06.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-06T12:49+0000

2022-09-06T12:49+0000

2022-09-06T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وأكد فولغا أن "خزان المازوت تحطم، ما أدى إلى تسرب الوقود إلى القناة التي تزود المحطة بالمياه، حيث يدرس الخبراء حاليا مكان الحادث من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف خلال يوم واحد بالقرب من محطة زابوروجيه وانفجرت إحداها بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2.وقالت الوزارة في بيان: "قصفت كييف مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية في زابوروجيه 15 مرة خلال يوم، وأطلقت 20 قذيفة من المنطقة السكنية مارغنتس في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بما في ذلك 3 قذائف على أراضي محطة الطاقة النووية، وتم التصدي للقصف".وأضاف البيان: "أصابت إحدى القذائف سطح المبنى الخاص رقم 1، والثانية في المنطقة بين المبنى الخاص رقم 1 ووحدة الطاقة الثانية، وانفجرت الثالثة بالقرب من صهاريج لتخزين المياه المقطرة بالقرب من وحدة الطاقة رقم 2".وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220906/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تطلق-3-قذائف-خلال-يوم-واحد-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1067358350.html

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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية