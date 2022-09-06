https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل المدفوعات مقابل توريد الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:37+0000
2022-09-06T11:37+0000
2022-09-06T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقالت "غازبروم" في بيان صدر عنها إنها الشركة ناقشت مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية سبل تطوير خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" في روسيا وفي منغوليا.
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روسيا, العالم, اقتصاد
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
11:37 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل المدفوعات مقابل توريد الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين بالروبل الروسي واليوان الصيني.
وقالت "غازبروم" في بيان صدر عنها إنها الشركة ناقشت مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية سبل تطوير خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" في روسيا وفي منغوليا.