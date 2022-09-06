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"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220906/غازبروم-توقع-اتفاقا-مع-سي-إن-بي-سي-بشأن-تحويل-مدفوعات-الغاز-الروسي-إلى-بكين-بالروبل-واليوان-1067360689.html
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل المدفوعات مقابل توريد الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين... 06.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-06T11:37+0000
2022-09-06T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت "غازبروم" في بيان صدر عنها إنها الشركة ناقشت مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية سبل تطوير خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" في روسيا وفي منغوليا.
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

"غازبروم" توقع اتفاقا مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل مدفوعات الغاز الروسي بالروبل واليوان

11:37 GMT 06.09.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.09.2022)
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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يتبع
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مع "سي إن بي سي" الصينية بشأن تحويل المدفوعات مقابل توريد الغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين بالروبل الروسي واليوان الصيني.
وقالت "غازبروم" في بيان صدر عنها إنها الشركة ناقشت مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية سبل تطوير خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" في روسيا وفي منغوليا.
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